Hausse du financement des organismes communautaires : « il reste du chemin à faire »

Les organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue bénéficieront d'une aide financière récurrente supplémentaire de 1,3 million de dollars, soit une augmentation de plus de 9 % de l'enveloppe de 14,3 millions de dollars qu'ils recevaient auparavant.

Ces sommes proviennent du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). La ministre de la Santé, Danielle McCann en a fait l'annonce jeudi après-midi, à Val-d'Or.

Du chemin à faire

Cette aide correspond à ce à quoi s'attendaient les milieux communautaires en fonction de l'enveloppe de 35 millions de dollars annoncée par le gouvernement du Québec plus tôt cette année. La coordonnatrice de la concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue (CROC-AT), Marie-Ève Duclos, évalue cependant que les besoins sont beaucoup plus grands.

C'est conforme aux attentes qu'on avait. Par contre, le montant de 1,3 million est nettement insuffisant comme on le répète depuis des années , fait-elle valoir. Les demandes des organismes communautaires pour la dernière année, il manquait approximativement 19 millions. Il reste beaucoup de chemin à faire pour répondre à 100 % des besoins des organismes communautaires.

Aide d'urgence à La Piaule

L'organisme communautaire La Piaule reçoit une aide financière d'urgence de l'ordre de 20 000 dollars. La maison d'hébergement de Val-d'Or, avait annoncé qu'elle était sur le point de suspendre ses services pour la période estivale, faute de financement.

N'eut été de ce financement, qui est non récurrent, plusieurs personnes dans le besoin à Val-d'Or auraient eu à se passer des services de La Piaule.

S'il n'y avait pas de financement supplémentaire qui entrait, c'est certain que le service d'hébergement d'urgence allait être interrompu, parce que ça prend beaucoup de gestion et de liquidités pour gérer ce service , indique la directrice de La Piaule, Pier Dubé. On parle de 25 à 32 personnes qui se seraient retrouvées à dormir dans la rue chaque nuit pendant la période estivale, pendant deux mois.