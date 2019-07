Lancement du mois de juillet sans plastique au Manitoba

La coordonnatrice du programme Living Green, Living Well au Green Action Centre, Bethany Daman, explique que l’idée du « juillet sans plastique » est venue au monde en Australie, et commence à s’exporter un peu partout dans le monde.

L’une des grosses sources de déchets au Manitoba, c’est le plastique non réutilisable. Près de 40 % de tout le plastique est à usage unique. Il est utilisé pendant quelques minutes seulement et puis jeté à la poubelle , dit-elle.

Par exemple, le Manitoba utilise 160 millions de sacs en plastique par année, ajoute-t-elle.

Le but est vraiment d’encourager les gens à évaluer leur usage de plastique et à trouver des alternatives qui peuvent être utilisées plus longtemps.

Bethany Daman, coordinatrice du programme Living Green, Living Well au Green Action Centre