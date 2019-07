SaskEnergy ne prévoit pas de hausse de prix du gaz naturel pour les deux prochaines années

Les Saskatchewanais devraient continuer à bénéficier d’un prix du gaz naturel stable au cours des deux prochaines années, selon la ministre responsable de SaskEnergy, Bronwyn Eyre.

« SaskaEnergy a réduit ses prix, qui ont atteint leur plus bas niveau sur une période de 20 ans », déclare-t-elle.

Elle rappelle que les prix du gaz naturel ont baissé cette année, mais que la nouvelle taxe carbone a éliminé l’effet de cette baisse et a même conduit à une hausse des factures.

Nouveau programme pour financer le remplacement des chaudières

SaskEnergy a aussi annoncé jeudi, à l’occasion de la présentation de son rapport annuel, un nouveau programme de financement de l’achat de chaudières à grande efficacité énergétique pour les consommateurs résidentiels.

Les Saskatchewanais pourront recevoir un remboursement de 10 % du coût de remplacement de leur chaudière par une autre plus efficiente grâce à ce nouveau programme qui s’étendra du 1er août au 30 novembre.

Bronwyn Eyre indique que cela peut correspondre à un remboursement de 650 $ pour le remplacement d’une première chaudière et de 350 $ pour le remplacement d’une deuxième.

« Moderniser le système de chauffage de sa maison, c’est la meilleure façon de réduire ses dépenses en gaz naturel », déclare Mme Eyre.

Toutefois le Nouveau Parti démocratique (NPD) juge ce programme insuffisant.

« Une chaudière peut ne pas être l’investissement le plus rentable pour les gens et la plupart d'entre eux ne pourront pas réaliser l’investissement initial », déclare le chef du NPD, Ryan Meili, dans un communiqué.

Le parti plaide pour un programme plus large avec des incitatifs pour assurer une transition vers des énergies propres et qui inclura les consommateurs résidentiels et commerciaux.

Hausse des dividendes déclarés

Le rapport annuel de SaskEnergy indique que l’entreprise a versé au gouvernement 60 millions de dollars en dividendes pour l’exercice 2018-2019, contre 39 millions pour l’exercice précédent.

L’amélioration de la situation financière de l’entreprise s’explique en grande partie par l’augmentation de la demande de gaz dans le secteur minier et dans la production d’électricité.

L’entreprise indique avoir enregistré 2775 nouveaux clients résidentiels et commerciaux durant l’année écoulée.

La hausse de la demande en gaz naturel s’explique aussi par un hiver plus froid cette année.

L’entreprise indique que le mois de février a connu des températures de 40 % plus froides que la normale. SaskEnergy révèle que la journée du 8 février a battu le record de consommation quotidienne de gaz naturel établi en décembre 2017.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert