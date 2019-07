Où est Tamra Keepness ?

Le caporal de police à la retraite Jim Pratt se souvient s'être tenu debout sur une route à la périphérie de Regina tandis qu'une équipe de recherche marchait dans un champ de canola. Tous cherchaient une fillette autochtone disparue de 5 ans, Tamra Keepness.

Les aînés avaient fait part de leurs visions à la police : ils voyaient l'enfant près des rochers, de l'eau et des arbres.

Le caporal Pratt explique qu'une voiture avec deux femmes blanches plus âgées s'était garée à côté de lui, et que l'une d'elles avait passé son visage par la fenêtre.

Tu as trouvé notre bébé ? , avait-elle alors demandé.

Non. Et quinze ans plus tard, Tamra n'a toujours pas été retrouvée.

L'instructeur de police autochtone Jim Pratt, dans son bureau à la Saskatchewan Polytechnic à Regina, Saskatchewan, le 2 juillet 2019. Au moment de la disparition de Tamra Keepness en 2004, Pratt était caporal du service de police de Regina dans l'unité culturelle qui a travaillé à la recherche. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Jim Pratt repense avec émotion à ce jour-là, à cette affaire non résolue et à la fillette pour qui tant de personnes continuent de s'inquiéter.

Cette petite fille est devenue le bébé de tout le monde , croit finalement Jim Pratt.

Disparue dans la nuit

Tamra a été vue pour la dernière fois vers 22h30, le 5 juillet 2004, alors qu'elle se couchait dans sa maison, située en plein cœur de Regina, où elle vivait avec sa mère, son beau-père, sa sœur jumelle et quatre autres frères et soeurs.

Sa disparition a été signalée le lendemain vers midi.

Des photos de la jeune disparue ont été diffusées un peu partout à travers le pays. Et les recherches déployées pour la retrouver ont été les plus importantes de l'histoire de Regina.

Photos d'une affiche de récompense publiée en 2004 lors d'une conférence de presse sur la disparition de Tamra Keepness. Photo : La Presse canadienne / Troy Fleece

Peu importe ce que nous avons fait, peu importe le nombre de personnes à qui nous avons parlé, peu importe où nous avons cherché, nous n'étions finalement pas plus avancés que le jour où elle a disparu , soutient Marlo Pritchard, un sergent d'état-major responsable de l'unité des crimes majeurs de l'époque.

Désormais chef de police à Weyburn, en Saskatchewan, Marlo Pritchard se souvient que la police était alors saisie par l'urgence de retrouver la petite fille.

Près de 2 000 signalements et témoignages ont été recueillis au sujet de cette disparition; chacun d'entre eux a été examiné et considéré comme une piste potentielle.

C'est frustrant que personne n'ait pu la trouver. Ça fait mal , conclut M. Pritchard en posant sa main sur son coeur.

Des recherches étendues au-delà de Regina

L'agent à la retraite Ron Weir, qui a été appelé pour mettre sur pied l'opération de recherche et de sauvetage alors qu'il partait en vacances, se rappelle également avoir travaillé environ 20 heures par jour sur cette affaire.

Mais dès le départ, la police a accusé un certain retard, selon lui, car plusieurs heures s’étaient écoulées entre le moment où Tamra avait été vue pour la dernière fois et celui où sa disparition a été signalée.

Il se rappelle avoir fait appel à de nombreux bénévoles pour l'aider.

Ces gens sont restés avec nous tous les jours pendant des mois et ont pris congé de leur travail , relate-t-il.

La police et ces centaines de bénévoles ont fouillé les quartiers, les cours et les garages et, dans le pire des cas, les poubelles et le site d'enfouissement local.

La recherche s'est finalement étendue à la nation Muscowpetung Saulteaux et à la Première Nation Pasqua, selon les conseils du public et la vision des aînés.

L’enquête se poursuit

La police de Regina n’avait pas répondu à une demande de mise à jour sur cette affaire depuis plusieurs années. Mais cette semaine, ils ont publié une courte vidéo expliquant que les enquêteurs continuaient à chercher des réponses.

La vieille maison brune et blanche, où Tamra a disparu, se trouve toujours sur la rue Ottawa. Et certains résidents racontent que le quartier a ses problèmes : les crimes contre la propriété, les femmes qui travaillent au coin de la rue la nuit ou encore les individus vêtus d’habits sombres et qui rôdent en regardant dans les véhicules...

Placardées sur des lampadaires du quartier, on peut voir également des affiches d'une femme autochtone disparue, Jenaya Wapemoose, qui n'a pas été vue depuis mars dernier.

Salutation paternelle

Troy Keepness, le père de Tamra, a visité le quartier cette semaine. Il évoque quant à lui son envie de pleurer et dit qu'il se sent coupable d'avoir perdu la garde de ses enfants dans les années qui ont précédé la disparition de Tamra.

La dernière fois qu'il a vu Tamra, qu’il qualifie de fille courageuse, gaie et énergique, « celle qui lui ressemblait le plus », il dit se rappeler qu'elle voulait être à la maison avec lui.

Au fil des ans, Troy Keepness raconte avoir anesthésié sa douleur avec l'alcool et les drogues. Le père de famille a également eu des altercations avec la police.

Je me sens mal à l'aise avec la façon dont j'ai vécu pour faire face aux problèmes de ma vie , concède-t-il.

Troy Keepness, père de Tamra Keepness, lors d'une entrevue au Core Community Park à Regina, Saskatchewan, le 2 juillet 2019. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Troy Keepness a aujourd’hui 10 autres enfants, qui sont pour la plupart désormais adultes, et dont il se dit fier. Un de ses fils a récemment obtenu son diplôme d'études secondaires. Et la jumelle de Tamra est à l'université.

Il espère toujours retrouver Tamra un jour; ou du moins découvrir ce qui lui est arrivé.

J'ai prié pour que celui qui la garde la protège et ne lui fasse pas de mal, mentionne-t-il. Et si elle est déjà un ange, je la salue.

De son côté, le policier à la retraite, Jim Pratt, continue de conseiller la police sur cette affaire et affirme qu'il pense tout le temps à Tamra.