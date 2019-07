Québec ajoute 6,4 M$ pour l'intégration d'enfants handicapés à la garderie

Le gouvernement du Québec veut permettre à 200 à 300 nouveaux enfants handicapés d'être intégrés dans les services de garde subventionnés.

Le gouvernement a ainsi annoncé jeudi une bonification de 6,4 millions de dollars de la Mesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés ayant d’importants besoins (MES).

La MESMesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés ayant d’importants besoins a deux objectifs, selon le site Internet du ministère de la Famille. Le premier est de rendre accessibles les services de garde subventionnés aux parents d'enfants handicapés. Le second est de soutenir les milieux de garde subventionnés qui accueillent ces enfants en finançant une partie des frais supplémentaires d'accompagnement imposés pour répondre à leurs besoins.

Le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a annoncé l'ajout de 6,4 M$ pour l'intégration des enfants handicapés. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Elle s'adresse aux enfants handicapés de moins de cinq ans.

Il s’agit de l’un des nombreux gestes concrets que notre gouvernement posera en cours de mandat pour mieux répondre aux besoins des familles et améliorer leur qualité de vie , a fait savoir le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, par voie de communiqué.

Selon le ministère, le budget annuel destiné à la MESMesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés ayant d’importants besoins pour l’année 2019-2020 passera donc de 9,7 millions à 16,08 millions pour l’année 2019-2020, ce qui représente une augmentation de près de 40 %.

Actuellement, 531 enfants bénéficient de la MESMesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés ayant d’importants besoins .

Par ailleurs, le nombre d’heures maximal d’accompagnement par jour passe de six à huit.

Le ministère prévoit aussi de rendre la MESMesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés ayant d’importants besoins plus souple et plus accessible aux familles.

