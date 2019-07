Le nouveau conseil de Uashat mak Mani-Utenam assermenté

Le chef de Uashat mak Mani-Utenam, Mike McKenzie, et son nouveau conseil ont été assermentés jeudi matin au Musée Shaputuan à Uashat. Le chef, Mike McKenzie, a été réélu pour un troisième mandat la semaine dernière.

Mike McKenzie a planifié une retraite de trois jours à la pourvoirie Moisie-Nipissis avec les conseillers afin de consolider leurs liens et de déterminer les lignes directrices du conseil pour le prochain mandat.

Le chef Mike McKenzie, en bas à gauche, entouré des six conseillers qui siègeront avec lui au nouveau conseil de Uashat mak Mani-Utenam. Photo : Radio-Canada / Laurence Royer

On a quand même deux autres élus qui ne proviennent pas de mon équipe, rappelle Mike McKenzie. On va travailler en étroite collaboration. Ce qu'ils veulent apporter au sein du conseil. C'est important qu'on aborde ça pendant [les] trois jours où on va partir en juillet. On va travailler sur l'orientation dont on veut se doter dans les trois prochaines années au sein du conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam.

Mike McKenzie serre des mains en marge de la cérémonie d'assermentation. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Mike McKenzie a indiqué en campagne qu'il souhaite notamment renforcer la langue et de la culture innue dans la communauté. La cérémonie d'assermentation s'est d'ailleurs déroulée principalement en innu.

Avec les informations de Laurence Royer