Connaissez-vous le drapeau Franco-Fierté?

L’idée germe en 2017 lors du colloque LGBTQ de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO).

Les jeunes parlaient beaucoup du manque de francophonie dans tout l’aspect fierté et puis on a vu un jeune avec un drapeau franco-ontarien avec un drapeau de la fierté qui n’était pas imprimé, je crois que la personne l’avait dessiné , raconte Camille Sigouin, la gestionnaire des liaisons et des communications à la FESFO.

Bien que les membres de la FESFO n’aient pas réussi à retrouver le potentiel inventeur du drapeau Franco-Fierté, la fédération s’est tournée vers l’ACFO-Ottawa pour imprimer ledit drapeau.

L’objectif, c’est d’être inclusif et d’écouter les jeunes, de montrer la Fierté franco-ontarienne, le côté LGBTQ+, parce qu’il y a aussi des Franco-Ontariens dans cette communauté-là, donc on voulait se montrer debout avec eux , explique Mme Sigouin.

Le lever du drapeau au centre de santé communautaire de Welland a eu lieu le 26 juin. Photo : Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara

La fierté au centre de santé

Au Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara, on a beaucoup apprécié l’idée du drapeau. À un point tel, qu’il flotte maintenant en permanence devant le centre de Welland.

J’ai parlé à mon équipe, on a parlé à la direction et on s’est dit c’est une super idée, on veut être inclusif, on veut apporter notre soutien pis on veut montrer qu’on est ouvert et qu’on veut essayer de changer le monde un petit peu à la fois , indique Myriam Quinn, une agente de communications au Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara.

Cette dernière aimerait que le drapeau flotte devant les autres établissements du centre de santé, mais il manque de mâts pour y lever le drapeau.

Partout où il y a une représentation du centre de santé, on souhaite mettre ce drapeau-là afin de dire aux gens venez faire un tour, on veut que vous fassiez partie de notre famille , précise Mme Quinn.

Elle soutient aussi que le centre a reçu plusieurs commentaires positifs à propos du drapeau.