500 000 $ pour une agriculture plus écologique au Bas-Saint-Laurent

Radio-Canada

Les gouvernements provincial et fédéral octroient plus d'un demi-million de dollars à six entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent. L’investissement servira à réduire l’empreinte environnementale de l’agriculture dans la région.