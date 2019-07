Aide d'Ottawa pour rehausser le réseau cellulaire dans l’est ontarien

Ottawa annonce sa participation au financement du réseau cellulaire de l'est ontarien.

Je suis heureux d'annoncer que nous contribuerons jusqu'à 71 millions de dollars au projet d'amélioration des services cellulaires du réseau régional , a déclaré jeudi le député de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin.

Ce projet vise à améliorer la portée et de la qualité de la couverture mobile d'un territoire essentiellement rural d'une superficie de 50 000 kilomètres carrés.

Stéphane Parisien, directeur général des Comtés unis de Prescott et Russell, n'a pas caché sa joie face à ce projet de 213 millions de dollars.

On part de Toronto et on va jusqu'aux frontières du Québec [...] C'est le fruit d'un travail des quatre dernières années. Un travail qui, au début, nous paraissait peut-être impensable , a-t-il indiqué.

Ça prend toute une annonce pour me sortir de mes vacances , a-t-il plaisanté.

Il s'agirait aussi d'une aubaine pour l'économie locale, selon certains.

On dit toujours qu'on est une place choyée entre Toronto et Montréal, mais on est oublié au niveau des communications. Les entreprises vont pouvoir maintenant s'en venir par chez nous , a estimé l'homme d'affaires André Martel.

En tout, plus d'un million de personnes vivant dans plus d'une centaine de communautés devraient en bénéficier.

M. Martel souhaite aussi que les jeunes qui intègrent le marché du travail entendent le message.

Il aimerait donc dire « aux jeunes [...] qu'il y a énormément d'opportunités, il y a énormément d'argent qui est là pour eux au niveau des entreprises privées et au niveau des investisseurs privés ».

Les travaux pour mettre sur pied le réseau devraient être lancés au deuxième semestre de 2020.

Avec les informations de Denis Babin