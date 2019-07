L'attente encore plus longue aux urgences de Sept-Îles et de Baie-Comeau

La durée moyenne de séjour dans les hôpitaux a augmenté sur la Côte-Nord dans la dernière année.

À l'hôpital Le Royer de Baie-Comeau, l'attente moyenne aux urgences est passée à 20 heures et 36 minutes. C'est quatre heures de plus que l'an dernier.

À Sept-Îles, le temps d'attente est passé de 10 heures et 42 minutes en 2018 à un peu plus de 14 heures en 2019.

L'hôpital de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Evelyne Côté

Cette augmentation du temps d'attente aux urgences est le résultat d'un contexte particulier. Il y a entre autres eu la propagation de bactéries à l'hôpital Le Royer, explique la porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Sandra Morin.

L’année passée, on a eu une situation particulière, on a eu pendant plusieurs mois des cas d’isolement en raison des bactéries et de toutes sortes de problématiques de santé, indique Sandra Morin. Donc on avait des chambres multiples au troisième et au quatrième que l’on a dû réduire en chambres simples, ce qui fait que ça nous a coupé évidemment des lits d’hospitalisation, donc faute de lits d’hospitalisation disponibles pour ces patients-là, on a dû les garder à l’urgence un peu plus longtemps.

Sandra Morin, adjointe du PDG du CISSS de la Côte-Nord et responsable des relations médias. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Sandra Morin affirme que le temps d'attente est également plus long à Baie-Comeau en raison de la difficulté d'accès à un médecin de famille dans la Manicouagan.

Quant à l'augmentation du temps d'attente aux urgences de l'hôpital de Sept-Îles, le manque de place dans des ressources intermédiaires comme les CHSLD Centre d'hébergement de soins de longue durée en serait la cause.

Le palmarès des urgences de La Presse estime que le temps d'attente moyen dans les hôpitaux du Québec est de 14 heures 12 minutes.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil