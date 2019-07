Les néo-démocrates albertains font durer les débats pour défendre les alliances gai-hétéro

Les néo-démocrates se sont longuement battus en chambre pour tenter d’imposer le maintien d’une protection plus forte pour les membres de la diversité sexuelle dans les écoles, au point de faire dérailler le calendrier législatif.

L’espoir de voir la session prendre fin à temps pour le Stampede de Calgary, un incontournable du calendrier politique de la province, semble s’être envolé dans la nuit de mercredi à jeudi.

La séance a commencé mercredi à 19 h 30 et n’était toujours pas terminée à 11 h 00 le lendemain. Les députés néo-démocrates ont fait traîner les débats toute la nuit et promettaient de garder la parole aussi longtemps que possible.

Ils espèrent amender le projet de loi 8 ou au moins attirer l’attention des Albertains sur ce qu’ils considèrent comme un recul de la protection offerte aux élèves qui se questionnent sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

Pas de bâillon

Le gouvernement n’envisage pas de couper court à la discussion et est prêt à débattre « aussi longtemps que possible », a assuré Jess Sinclair, l'attachée de presse du leader parlementaire du gouvernement en chambre.

En revanche, les députés conservateurs ne prenaient pas la parole.

Le projet de loi 8 réforme de nombreux aspects du système éducatif. Il retire de la loi plusieurs dispositions qui forcent les écoles à soutenir la diversité sexuelle de manière explicite et à aider les élèves à créer une alliance gai-hétéro.

Deux autres projets de loi à adopter

En plus du projet de loi 8, le gouvernement espère faire adopter un projet de loi qui organiserait des élections pour désigner des candidats albertains à un siège au Sénat.

Le projet de loi 2, qui allège les obligations des entreprises envers leurs employés, doit également être encore discuté en troisième et dernière lecture.

Les députés ont en revanche adopté mercredi soir le projet de loi 12 qui garantit pour au moins 10 ans le taux de redevance payé par le propriétaire d’un puits de pétrole ou de gaz naturel.