Deux gros noms canadiens au Challenger de Gatineau

La gagnante du tournoi junior de Roland-Garros, Leylah Annie Fernandez, et Vasek Pospisil, ancien 25e joueur mondial au classement de l'Association des joueurs de tennis professionnels (ATP) participeront au Challenger de Gatineau.

Les organisateurs du tournoi ont dévoilé jeudi la liste des participants qui s’affronteront du 15 au 21 juillet prochains au parc de l'Île.

Vasek Pospisil a directement contacté les responsables du tournoi pour demander d'y participer.

Il avait effectué un retour au jeu à Wimbledon après une absence de huit mois en raison d'une blessure au bas du dos.

Quant à Leylah Annie Fernandez, elle sautera sur le terrain à Gatineau grâce à un laissez-passer octroyé par Tennis Canada.

Filip Peliwo et Benjamin Sigouin participeront aussi à la compétition.

Les organisateurs du Challenger de Gatineau ont annoncé les participants au tournoi, en compagnie du député de Chapleau, Mathieu Lévesque. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Une des éditions les plus relevées

Les organisateurs du Challenger parlent d'une des éditions les plus relevées de l'histoire du tournoi.

On retrouve 16 joueurs du top 200 et 19 joueurs du top 300. Je crois que c'est l'année qui compte le meilleur tableau du côté des hommes. Chez les femmes, on retrouve plusieurs joueuses du top 300 , a mentionné le directeur Francis Milloy.

Le tournoi sera très, très relevé. Je crois que nous aurons du bon tennis pendant le Challenger Francis Milloy, directeur, Challenger de Gatineau

Selon lui, il faudra notamment surveiller le Canadien Peter Polansky, gagnant du tournoi en 2016 et finaliste en 2017, mais aussi Maddison Inglis et Olivia Rogowska, deux Australiennes qui jouent du très bon tennis cette année.

La favorite locale manquera le Challenger

Les amateurs de tennis de Gatineau ne pourront pas voir leur favorite locale en action. Mélodie Collard a été contrainte de déclarer forfait en raison d'une blessure.

L'adolescente de 15 ans a connu une année extrêmement occupée qui l'a amenée jusqu'au top 50 du classement mondial chez les juniors. Elle s'est toutefois blessée juste avant de participer à l'Omnium français, au début juin.

Cette blessure-là, tout va bien , précise son entraîneur Mathieu Toupin. Mais nous avons fait quelques examens pour un problème aux poignets qu'elle traîne depuis quelques mois. On a pris la décision de lui donner une pause puisqu'elle ne peut pas effectuer de revers actuellement.

Mélodie Collard sera absente cette année du Challenger de Gatineau (archives). Photo : Roger Lauzon

Cette blessure n'empêche pas Mélodie Collard de s'entraîner, mais elle doit faire une croix sur sa participation aux Challengers de Gatineau et de Granby, de même que sur le tournoi de la Coupe Rogers à Toronto.

La jeune joueuse vise un retour aux Internationaux de tennis junior de Repentigny avant de participer au US Open.