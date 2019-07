Trafic de fausses vignettes d’inspection mécanique en Nouvelle-Écosse

Les autorités de la Nouvelle-Écosse font face à un trafic de fausses vignettes d’inspection mécanique. Le problème est si grave que Service Nouvelle-Écosse a doublé le nombre de ses inspecteurs dans les 18 derniers mois, de trois à six.

De janvier 2018 à juin 2019, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Police régionale d’Halifax et Service Nouvelle-Écosse ont décerné 3383 contraventions pour conduite d’un véhicule sans vignette d’inspection de sécurité valide. Ces données n’incluent pas celles des autres corps policiers de la province.

Elles ne font pas non plus de distinction entre les différentes infractions. Il est donc difficile de savoir exactement combien de ces contraventions concernaient de fausses vignettes. Mais les autorités affirment que le phénomène est à la hausse.

Surprise

Connor McKay, 17 ans, a été mis au courant du phénomène le printemps dernier quand un agent de la GRC l’a arrêté, à Milford, au nord-est d’Halifax. Il a vu ma vignette d’inspection, a glissé son bras à l’intérieur de ma voiture et m’a dit “c’est une fausse”. Et il l’a enlevée , dit-il.

Connor McKay, 17 ans, a appris d'un policier qui l'arrêtait que la vignette d'inspection mécanique de sa nouvelle voiture était fausse. Photo : Radio-Canada / CBC/Angela MacIvor

L’adolescent raconte que le véhicule de marque Subaru était sa première voiture, qu’il avait achetée quelques semaines auparavant d’un particulier. Je savais que la vitre teintée à l’arrière pourrait être un problème pour la prochaine inspection , dit-il. Mais je ne savais pas qu’il s’agissait d’une fausse vignette.

Le policier lui a décerné une amende de 180 $ et lui a ordonné de faire inspecter son véhicule.

Lion rouge

Pour une personne inexpérimentée, la vignette d’inspection contrefaite semble tout à fait légale. Mais l’agente Kristine Fraser, de la Police régionale d’Halifax, indique que les policiers peuvent les détecter en un clin d’œil. On vérifie certaines caractéristiques. Les couleurs et les caractères typographiques, notamment, et des choses comme ça , dit-elle.

L'agente Kristine Fraser, de la Police régionale d'Halifax, affirme que les policiers détectent les fausses vignettes en un clin d'oeil. Photo : Radio-Canada / CBC/Angela MacIvor

Un indicateur de contrefaçon est souvent la couleur du lion sur le drapeau de la Nouvelle-Écosse. Le lion est rouge sur les vignettes du gouvernement provincial, alors qu’il est généralement blanc sur les fausses.

Kristine Fraser indique que dans le doute, les agents demandent le certificat d’inspection. Souvent, le conducteur ou le propriétaire du véhicule ne l’aura pas , indique l’agente. S’il a le document, on vérifie les numéros de la vignette, qui doivent correspondre aux numéros du certificat, et le numéro d’identification du véhicule.

Dans de nombreux cas, les numéros sur les fausses vignettes ont été volés d’autres véhicules.

Véhicule saisi

Lors d’un récent point de contrôle, à Dartmouth, la Police régionale d’Halifax a décerné 15 contraventions pour des vignettes périmées ou fausses durant une période de deux heures. Un véhicule utilitaire sport a été saisi et remorqué.

Ce véhicule utilitaire sport avait une fausse vignette et a été saisi lors d'un contrôle récent à Dartmouth. Photo : Radio-Canada / CBC/Angela MacIvor

L’inspection a révélé que les pneus étaient extrêmement usés, que les freins étaient en mauvais état et que le pare-brise était fissuré, entre autres , précise le sergent Mo Chediac.

Ces gens sont prêts à payer de 150 $ à 180 $ pour une vignette contrefaite , dit-il. La préoccupation, c’est que s’ils acceptent de payer si cher, leur véhicule a probablement d’importants problèmes mécaniques. Selon le policier, le véhicule saisi requérait des réparations de plus de 1000 $.

Sur les presque 3400 contraventions, la GRC en a décerné plus de 2000, la Police régionale d’Halifax près de 1000 et Service Nouvelle-Écosse presque 300.