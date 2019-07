Investissements records pour le pavage des rues à Lévis

L'administration Lehouillier va investir une somme record cette année dans le pavage des rues de la ville de Lévis.

Au total, 15,6 millions de dollars seront consacrés à l'entretien des rues et trottoirs. Sur le réseau routier d'environ 900 kilomètres, c'est près du tiers des artères qui sont jugées en mauvais état.

On est très conscients qu'il y a urgence d'agir. Pour remettre entièrement notre réseau à un niveau intéressant pour les citoyens, il faut prévoir une dizaine d'années au total. C'est la première phase d'un plan quinquennal qu'on entreprend , affirme le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

La part du lion à Desjardins

Près de la moitié des investissements, soit 7,7 millions de dollars, seront consacrés dans l'arrondissement Desjardins.

C'est là où il y a une concentration de secteurs traditionnels plus anciens, donc de rues plus vieilles, des rues avec des structures d'aqueduc et d'égouts complètement désuètes par rapport à la réalité des quartiers plus nouveaux , explique le maire.

Nouvelle méthode d'analyse

Gilles Lehouillier souligne que la Ville base maintenant ses décisions sur l'indice d'usure de la chaussée.

On n'a plus la répartition des travaux comme on avait avant, par arrondissement. On y va maintenant à 100 % avec l'indice d'usure de la chaussée. Ce sont dorénavant les rues avec les niveaux de détérioration les plus élevés qui sont considérées, peu importe où elles se trouvent sur le territoire , soutient-il.

Lévis investira un peu plus de 4 millions de dollars dans l'arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est et 3,75 millions de dollars dans Chutes-de-la-Chaudière-Ouest.