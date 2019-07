Miramichi revient à la charge pour l’agrandissement de l’École Carrefour Beausoleil

Un nouveau comité de parents qui veut défendre le projet d’agrandissement de l’École Carrefour Beausoleil, à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, lance une série de reproches au conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud.

Le comité explique qu’il s’est formé parce que le projet d’agrandissement figure au cinquième rang sur la liste des priorités du conseil d’éducation (CED).

On a l’impression qu’ils ne connaissent pas nos besoins et qu’ils ne réalisent pas que notre situation est urgente. Lorsqu’on regarde les procès-verbaux des deux dernières années du CED, il n’y a aucune mention de notre manque d’espace ou de visites de notre école pour constater la situation , affirme la coprésidente du comité de parents, Nancy-Suzie Brazeau, par voie de communiqué.

Il n’y a plus de place disponible dans la partie communautaire du Carrefour Beausoleil pour répondre au besoin d’agrandissement de l’école, souligne le comité.

On veut rendre notre école plus attrayante pour que nos enfants restent dans le système francophone jusqu’à la 12e année , affirme le coprésident du comité, Guy Richard. Il est difficile dans les conditions actuelles de faire concurrence aux écoles anglophones qui sont plus spacieuses et modernes., ajoute-t-il.

Le comité juge que les droits constitutionnels des enfants d'ayants droit dans la région de Miramichi sont brimés par le manque d'espace dans l'École Carrefour Beausoleil. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le comité reproche au conseil d’éducation de s’occuper de ses propres besoins administratifs avant ceux des élèves de Miramichi.

En priorisant les rénovations de LJR afin d’aménager les bureaux du district dans cette école plutôt que de fournir des espaces minimums nécessaires aux élèves de notre école, les décisions du CED ne laissent place à aucune autre interprétation , estime le comité.

Le comité se dit prêt à étudier toutes les options possibles pour défendre son projet d’agrandissement qu’il estime légitime en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Radio-Canada tente d’obtenir des réactions du District scolaire francophone Sud.

Réagissant le mois dernier à une sortie de la direction du Carrefour Beausoleil, le président du conseil d’éducation, Paul Demers, a défendu la liste de priorités en expliquant qu’elle est établie selon un mécanisme objectif et de manière « ouverte et transparente ». Il a ajouté que plusieurs autres communautés francophones ont aussi des besoins criants en matière d’infrastructures scolaires.