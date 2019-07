Ottawa injectera 1,3 milliard $ pour prolonger la ligne bleue

Ottawa allouera bel et bien 1,3 milliard de dollars dans le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, a confirmé jeudi le premier ministre canadien Justin Trudeau.

Le projet se traduira par la construction de cinq nouvelles stations sur une distance de près de 6 kilomètres entre les arrondissements Saint-Michel et Anjou d'ici 2026, tel que l'avaient promis Québec et Ottawa l'an dernier.

Les nouvelles stations doivent être construites à l'est de la station Saint-Michel dans l'axe de la rue Jean-Talon, à l'angle des boulevards Pie-IX, Viau, Lacordaire et Langelier et des Galeries d'Anjou.

C’est une réalité qui enfin va voir le jour. On va voir les premières pelletées de terre dans un an, à peu près, et nous allons pouvoir voir ce métro prolongé pour 2026. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Deux terminus d’autobus, un stationnement incitatif de 1200 places et d'un tunnel piétonnier souterrain permettant de relier le futur système rapide par bus sur le boulevard Pie-IX doivent aussi être construits par la même occasion.

Le coût total du projet est estimé jusqu'à nouvel ordre à plus de 4,5 milliards de dollars.

Le premier ministre Trudeau a fait valoir que le prolongement de la ligne bleue permettra de répondre à la demande croissante pour des services de transports collectifs dans l'est de Montréal.

Soulignant qu'il procédait à l'annonce dans sa circonscription de Papineau, le premier ministre n'a pas manqué de l'inscrire dans le contexte de l'élection fédérale qui aura lieu en octobre prochain.

Contrairement à l'ancien gouvernement conservateur , le gouvernement libéral fait passer la classe moyenne en premier, notamment en investissant dans les infrastructures, a-t-il dit, en reprenant des mots-clés de son ancienne campagne électorale.

Avant lui, le député libéral Pablo Rodriguez, qui représente la circonscription où doit aboutir la ligne bleue, avait aussi souligné que l'annonce concrétisait une promesse qu'il avait faite aux citoyens d'Anjou il y a quatre ans.

Québec pas prêt à dévoiler son estimation finale des coûts

Aussi importante soit-elle, l'annonce de jeudi, dont les détails avaient filtré la veille, n'est pas la dernière à être effectuée dans ce dossier, puisque Québec n'a toujours pas dévoilé combien il investira dans le projet.

Présente pour l'annonce, la ministre déléguée aux Transports du Québec, Chantal Rouleau, a confirmé que le gouvernement planche toujours dans le dossier d'affaires à l'heure actuelle, question de s'assurer que les Québécois en auront vraiment pour leur argent .

Il y a certains travaux qui démarrent déjà cependant. On va voir des "pépines" sur le terrain. Mais en termes de coûts globaux, on ne peut pas statuer encore pour le moment. Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports du Québec et ministre responsable de la région de Montréal

La ministre Rouleau est par ailleurs demeurée circonspecte lorsqu'on lui a demandé si elle était satisfaite du montant accordé par le gouvernement canadien, qui équivaut à moins de 30 % du coût total du projet.

Elle s'est contentée de dire que le gouvernement Legault est extrêmement heureux de la contribution fédérale. C’est un coup d’envoi vraiment très important , a-t-elle ajouté.

La ministre Rouleau affirme que le prolongement de la ligne bleue permettra de faire de la région métropolitaine un véritable modèle en matière de transports collectifs, et contribuera à la revitalisation de l'est de Montréal en général, et de la rue Jean-Talon en particulier.

Nous avons tous les ingrédients réunis pour relancer l'est de Montréal. Nous ne sommes plus, nous ne serons plus jamais les grands oubliés de l'île de Montréal , a-t-elle assuré.

Plus de détails à venir.