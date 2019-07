L’agressivité des araignées est une conséquence de leur isolement social

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

Ce n’est pas en raison de leurs comportements antisociaux et agressifs que les araignées se dispersent et quittent leurs nids familiaux, comme on le pensait jusqu’à aujourd’hui, mais c’est plutôt l’isolement qui en résulte qui les rend intolérantes à leurs semblables. Explications.