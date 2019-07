Diagnostics erronés à l’hôpital de Miramichi : la cour se penche sur un règlement

Un tribunal se penche jeudi sur la proposition de règlement intervenue dans l’affaire Rajgopal Menon, ce pathologiste de l’hôpital de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, qui a fait des diagnostics erronés de 1995 à 2007.

Selon l’entente à l’amiable intervenue à la suite d’un recours collectif, les victimes doivent se partager 2,5 millions de dollars. Les montants versés à chacun d’entre eux varieraient de 750 $ à 50 000 $, selon les préjudices subis.

L’entente de règlement a été approuvée en avril. Le recours collectif avait été déposé il y 11 ans contre le Dr Menon, décédé en 2015, et l’hôpital régional de Miramichi.

Des exclus

En Cour du Banc de la Reine mercredi, le juge Jean-Paul Ouellette, s’est interrogé sur l’exclusion de l’entente des proches de victimes qui sont aujourd’hui décédées.

L’avocat des plaignants, Ray Wagner, a reconnu que deux objections à l’entente ont été exprimées. Il a soutenu qu’il n’était pas rare qu’un « sous-groupe » s’oppose aux conditions d’un règlement.

Ce dernier devrait tout de même être accepté, selon lui, parce qu’en retardant son approbation, d’autres victimes risquent de mourir sans avoir bénéficié d’un règlement.

Le juge Ouellette lui a fait remarquer que des conjoints de victimes faisaient partie du recours collectif initialement, mais que selon les conditions du règlement intervenu, ils ne recevront pas d’argent. Ils croyaient qu’ils participaient toujours à la poursuite et apprennent tout à coup qu’ils sont exclus du règlement. C’est ce qui me préoccupe , a déclaré le juge.

Une audience a lieu au palais de justice de Miramichi pour déterminer si l'entente à l'amiable intervenue sera acceptée. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Ray Wagner a répliqué que ces personnes avaient reçu plusieurs avis au sujet de l’audience en cour cette semaine et qu’elles devaient être présentes en personne pour formuler leurs objections. Ces objections ont plutôt été présentées par écrit.

Il serait utile d’obtenir des arguments sur l’exclusion de cette classe [de plaignants] pour que nous puissions avancer , a répondu le juge.

Après une pause, il a demandé qu’on réunisse rapidement la jurisprudence sur cette question de l’exclusion de participants à un recours collectif. Il a exprimé le souci de rendre une décision le plus vite possible, étant donné que cette cause traîne devant les tribunaux depuis 11 ans. Je crois qu’on va conclure aujourd’hui , a-t-il dit.

Des erreurs dans 3 % des cas examinés

Le Dr Menon avait été suspendu au début de 2007 à la suite de plaintes concernant des diagnostics incomplets ou en retard.

Une commission d’enquête présidée par le juge Paul Creaghan avait par la suite conclu que sur 227 cas de cancer du sein et de la prostate examinés, les résultats des biopsies étaient incomplets dans 18 % des cas. Il y avait eu erreur de diagnostic dans 3 % des cas.

Le juge Creaghan portait un jugement sévère sur le Dr Menon dont le travail avait manqué de rigueur, selon lui.

Avec les informations de Shane Magee et de Francis Pilon