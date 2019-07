Le conseil d'administration d'Innu Nikamu se dissocie des propos d'un employé

Des propos tenus par le directeur artistique d'Innu Nikamu, Kevin Bacon Hervieux, sur sa page Facebook personnelle forcent la direction du festival à réagir.

Dans la foulée des commentaires tenus lors d'une réunion sur un projet de résidences étudiantes autochtones dans le quartier Sainte-Famille, Kevin Bacon Hervieux, a notamment écrit que Sept-Îles était une « ville raciste ».

Le directeur artistique du Festival Innu Nikamu a retiré cette publication depuis, et écrit un long texte pour s'excuser, s'expliquer et se présenter. Il dit se donner corps et âme dans l'organisation du festival depuis des années.

Kevin Bacon Hervieux, directeur artistique du Festival Innu Nikamu, Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Ann-Edith Daoust

Dans un communiqué, la présidente du festival, Noëlla Ambroise, explique la démarche des responsables. Bien qu’ils [NDRL les propos] aient été émis sur une base personnelle et qu’ils ne sont aucunement liés aux activités du Festival, nous avons rencontré notre employé pour le sensibiliser face à son utilisation des médias sociaux. Celui-ci nous a assuré regretter la situation et était attristé de l’ampleur qu’a prise celle-ci.

Une bannière du Festival Innu Nikamu Photo : Guy Bois

La direction du festival rappelle que l'événement est fait pour rassembler les autochtones et les allochtones autour de la musique et de la culture.