L'Hôpital de La Sarre, champion du temps d'attente dans la région

La qualité du service des urgences des hôpitaux s'améliore dans l'ensemble de la province. Selon les données compilées par La Presse, dans les quatre centres hospitaliers évalués en Abitibi-Témiscamingue, c'est le centre hospitalier de La Sarre qui obtient le meilleur temps d'attente à l'urgence.

Toujours selon le plus récent palmarès des urgences de La Presse, entre 2018 et 2019, les patients attendent en moyenne sur une civière aux urgences pendant 7 h 42.

C'est un des critères évalués pour attribuer une note aux urgences des hôpitaux. La Presse a aussi vérifié le pourcentage de séjours de 48 heures ou plus, le pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus qui se présentent et le pourcentage de cas sur civière qui requièrent une hospitalisation.

Le centre hospitalier de La Sarre obtient ainsi la note de A-.

L'hôpital de Rouyn-Noranda reçoit aussi cette note alors que la durée moyenne de séjour est de 10 h 24.

À l'Hôtel-Dieu d'Amos, la moyenne est de 9 h 42. La note finale est de B.

Seul l'hôpital de Val-d'Or note une baisse et passe de A- à B+. La durée moyenne de séjour est de 11 h 30.

L'ensemble du Québec obtient la note B.