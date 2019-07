Les premiers jours du Festival d'été sous la chaleur accablante

Le début du Festival d'été de Québec va se faire sous le signe de la chaleur. Les festivaliers devront s'hydrater pour éviter les coups de chaleur.

Les températures devraient largement dépasser la normale saisonnière, particulièrement mercredi et jeudi dans la région.

Aujourd'hui et demain particulièrement, c'est du temps très chaud, de la chaleur quasi accablante avec des températures qui vont atteindre 30 degrés aujourd'hui, 31 demain et des facteurs humidex qui vont s'élever entre 35 et 38 , mentionne le météorologue d'Environnement Canada, André Cantin.

La normale à cette période de l'année est de 25 degrés Celsius le jour et de 13 degrés la nuit.

C'est ce qu'on devrait retrouver à compter de dimanche et pour le début de la semaine prochaine avec des températures entre 25 et 27 et surtout du temps moins humide et des températures la nuit qui vont retourner autour de 13, 14 degrés, donc beaucoup plus supportable que ce qu'on connaît présentement , affirme André Cantin.

La fontaine de Tourny Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Que faire pour se prémunir de la chaleur?

Selon la Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale, lors d’une vague de chaleur, votre état de santé peut se détériorer rapidement.

Voici certaines précautions à prendre pour améliorer votre confort et diminuer les risques pour votre santé ou celle de vos proches.

Pour les adultes : On recommande de boire de 6 à 8 verres d’eau par jour et d'éviter de consommer des boissons alcoolisées, car l’alcool peut aggraver la déshydratation.

Baignez-vous ou prenez une douche ou un bain frais chaque jour; rafraîchissez votre peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour.

Passez au moins deux heures par jour dans des endroits frais ou climatisés, réduisez vos efforts physiques et portez des vêtements légers.

Chez les bébés et les enfants: Faites-leur boire de l’eau toutes les 20 minutes

Rafraîchissez-les souvent dans la piscine, ou faites-leur prendre un bain ou une douche tiède au moins 2 fois par jour

Rafraîchissez leur peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour

Habillez-les avec des vêtements légers et couvrez leur tête d’un chapeau à larges bords

Ne les laissez jamais seuls dans une pièce mal ventilée ou dans une voiture

Planifiez les activités avant 10 h et après 15 h, alors que la chaleur est moins intense

Après une petite accalmie en début de semaine prochaine, on prévoit le retour des températures plus chaudes.

On devrait enregistrer des conditions de masses d'air plus instables, donc on pourrait encore connaitre les températures autour de 28, 30 degrés à compter de jeudi, vendredi prochain. Par contre, ce sera accompagné de risques d'averses ou d'orages chaque jour , explique André Cantin.

Pas une canicule

Malgré les températures plus chaudes que la normale, la région de Québec ne connait pas de canicule pour l'instant.

On parle de canicule lorsqu'on a une température maximale de 30 degrés pendant au moins trois jours. En théorie, ce n'est pas une canicule pour la région de Québec. Ça demeure quand même de très belles conditions estivales, souligne André Cantin.

Pour faciliter le confort des festivaliers, la Ville de Québec a installé des brumatiseurs à l'entrée des plaines d'Abraham. Des fontaines pour remplir les bouteilles d'eau sont aussi présentes sur les plaines et à place Georges-V.

