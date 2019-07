Une résidence étudiante pour Autochtones verra le jour à Trois-Rivières

Un projet pilote de résidence étudiante autochtone verra le jour d’ici 2022 à Trois-Rivières. Le lieu précis de ce projet n’est pas encore déterminé

Cette initiative émane du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui a mandaté le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) comme mandataire et concepteur du projet. Le RCAAQ sera aussi responsable de la gestion ce projet pilote.

Une quarantaine de logements devraient être disponibles pour l’année scolaire 2021-2022.

À Trois-Rivières, près de 500 étudiants autochtones fréquentent une institution d’enseignement supérieur ou l’école aux adultes. Ils proviennent majoritairement des communautés atikamekws, abénakises, algonquines et innues.

Une consultation réalisée à l’hiver 2019, par le RCAAQ, révélait les difficultés d’accès à un logement adéquat, particulièrement pour les étudiants qui sont parents. Près de la moitié des 104 répondants ont des enfants. Ainsi, le projet prévoit l’aménagement d’un centre de la petite enfance (CPE) de 37 places au sein du développement immobilier.

Cégepiens

Aussi, la majorité (80%) de ces étudiants sont des femmes effectuant au retour aux études. L’âge moyen est de 28 ans. Près de la moitié (47%) étudient au niveau collégial.

On veut créer un milieu de vie[...] On veut enlever des obstacles à la réussite éducative, souligne la directrice générale des RCAAQ, Tanya Sirois. Ainsi, des espaces communautaires seront prévus pour des activités sociales, des cuisines communautaires et des activités de spiritualité autochtone.

Parmi les préoccupations énumérées par les répondants, la plupart des étudiants ont nommé le coût du loyer, la proximité du lieu d’étude et l’état du logement.

Le lieu précis de cette nouvelle résidence n’a pas encore été déterminé. Les promoteurs assurent qu’il sera situé à proximité des établissements d’enseignement et des commerces. Le développement résidentiel devrait être un projet entre 5 à 10 millions de dollars. On veut respecter le lieu, au niveau de l’architecture et tout cela. Un peu comme Sept-Île, on va écouter les préoccupations des citoyens et pouvoir s’assurer aux besoins, que ce soit d’intimité ou de type de logements qu’on va construire , affirme Mme Sirois.

La directrice générale se dit plus outillée pour faire face à l’opposition après l’expérience de Sept-Îles. Est-ce qu’il va y avoir d’autres sortes de questions? Peut-être. On était bien préparé à Sept-Îles, mais on était moins bien préparé à traiter à des questions plus de préjugés plutôt que sur le projet directement , conclut-elle.

Tanya Sirois souligne vouloir faire un projet où l'architecture tient compte des réalités du quartier et adapter le projet pour une meilleure intégration au milieu.