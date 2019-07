Inhumation des ossements des naufragés du Carricks

Les ossements de 21 naufragés du Carricks, un navire échoué il y a 172 ans, sont inhumés jeudi matin sur la plage de Cap-des-Rosiers au Parc national Forillon en Gaspésie.

En mai 1847, le navire irlandais fait naufrage à Cap-des-Rosiers et seuls 48 des 180 passagers y survivent.

Des ossements ont été trouvés en 2011 et 2016. Ce n'est qu'en juin dernier que Parcs Canada a confirmé qu'il s'agissait bien de ceux des naufragés du Carricks.

L’inhumation des victimes du naufrage et une célébration religieuse commémorative ont lieu jeudi.

L'arrière-grand-père de Georges Kavanagh était l'un des 48 survivants du naufrage du Carricks. Photo : Radio-Canada

L'un des organisateurs de l’événement et descendant de deux survivants, Georges Kavanagh, souligne l'importance de cette cérémonie pour lui. On veut redonner à ces gens-là, la cérémonie religieuse qu'ils n'ont pas eue. Au moment de la catastrophe, on les mettait en terre pour éviter la contamination et les problèmes.

[On veut] apporter une conclusion à cette histoire qui dure depuis 172 ans. Georges Kavanagh, descendant de survivants

Les noms des victimes ne sont pas tous connus, car la liste des passagers ne mentionnait que le nom du chef de famille, indique M. Kavanagh.

Les descendants irlandais de Georges Kavanagh, le couple Sarah McDonald et Patrick Kavanagh ainsi que leurs six enfants, étaient à bord du Carricks lors de cette nuit tragique de 1847. Les cinq filles de la famille ont disparu dans les eaux agitées.

Après le drame, la famille a décidé de s’installer à Cap-des-Rosiers et les parents ont donné naissance à quatre autres enfants.