La province cherche du personnel médical pour les ambulances aériennes

La province recherche des infirmières et des médecins pour aider au transport aérien des patients gravement malades après que les médecins de Lifeflight refusent d'embarquer dans les avions privés sur lesquels le Manitoba compte désormais pour ses services d'ambulance aérienne.

Invoquant des préoccupations en matière de sécurité, les 17 médecins membres du personnel de Lifeflight ne montent plus dans les avions d’ambulance aérienne depuis deux semaines, soit depuis que la province, dans ses efforts de privatisation, a cloué au sol les deux avions à réaction Cessna Citation de Lifeflight.

La province a par ailleurs licencié neuf pilotes et une équipe de maintenance la semaine dernière dans le cadre des dernières mesures de privatisation du service, mettant ainsi fin au programme provincial vieux de 34 ans.

La province a eu recours à des sociétés privées d’ambulances aériennes la moitié du temps au cours de la dernière année. Ces entreprises utilisent souvent des King Air 200, plus petits que les Cessna. L'utiliation de ces avions inquiètent les médecins spécialisés dans le transport aérien des patients parce qu'ils seraient trop petits et mal équipés.

Le 28 juin, Babcock Canada, en partenariat avec Vanguard Air Care, une division de Fast Air, a repris provisoirement les activités de Lifeflight.

Au cours de la dernière année, les médecins de Lifeflight ont rappelé à maintes reprises à la province qu’ils arrêteraient de prendre l’avion si leurs préoccupations au sujet des transporteurs privés n’étaient pas réglées.

Dans une note de service diffusée le 15 juin, le chef de la direction de Shared Health, Brock Wright, a lancé un appel aux autorités sanitaires et aux responsables cliniques du Manitoba : « Pour les patients ayant des besoins plus critiques, nous aurons peut-être besoin de personnel de votre région pour aider le personnel des transports. Les transports néonatals et pédiatriques sont couverts… mais il est possible que certains transports pour adultes nécessitent une assistance. »

« Nous aidons le gouvernement à collaborer avec les transporteurs aériens privés pour adapter le personnel disponible aux besoins des patients nécessitant un transport », ajoute Brock Wright.

« Des gens vont mourir »

Une médecin en milieu rural, dont la clinique a reçu la note, estime que des vies sont maintenant en danger.

« Des gens vont mourir pour des raisons inutiles », affirme Ashley Blais, médecin de famille et urgentiste à Sainte-Rose-du-Lac. « Cela concerne absolument tout le monde et tout le monde a besoin de savoir. »

« La plupart des médecins en dehors des grands centres ne savent pas comment utiliser un respirateur artificiel. Ils nous demandent de monter dans ces avions et de gérer les patients en soins intensifs en dehors de notre établissement, en dehors de notre champ de pratique et en dehors de notre niveau de compétence ou de formation », explique-t-elle.

Elle estime que l'appel lancé par Shared Health aux médecins et aux infirmières de la province pour remplacer les évacuations médicales laissait entendre des attentes irréalistes et dangereuses pour le personnel.

« Lifeflight est une unité de soins intensifs aérienne. Et il y a des médecins et des infirmières spécialisés qui dirigent les unités de soins intensifs dans n'importe quel hôpital. »

Elle ajoute que les médecins en zone éloignée ne sont pas formés aux changements physiologiques qui surviennent lorsque le corps d'une personne est dans les airs, et encore moins lorsqu’il est maintenu en vie par des appareils. En outre, cette situation diminue l'accès des patients aux médecins du Nord à qui on demande de suppléer au manque de personnel.

« Votre chirurgien ou votre anesthésiste peut ne pas être disponible car il il doit faire un remplacement pour Lifeflight. »

Ashley Blais s’alarme et pense que les gens vivant dans un rayon au-delà de 200 km, soit la limite d’intervention des ambulances aériennes STARS, sont en danger. Elle voudrait que le programme Lifeflight soit remis en place, avec ses propres avions, ses propres pilotes et ses propres médecins.

« La plupart des habitants du Nord sont autochtones jusqu’à un certain point. Je pense que s'il y avait un groupe de politiciens qui vivaient à l'extérieur du rayon des 200 km, nous aurions une discussion très différente », lâche-t-elle.