Les délégations arrivent aux jeux Autochtones Interbandes à Uashat Mak Mani-Utenam

Ce jeudi marque l’arrivée des délégations aux jeux Autochtones Interbandes à Uashat Mak Mani-Utenam. Le début des compétitions et l’ouverture officielle auront lieu vendredi.

Des dignitaires seront présents pour le lancement des jeux vendredi dont le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, et le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne.

Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nation Québec-Labrador est co-président d'honneur des jeux Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Ces jeux sont un peu l’équivalent des Jeux du Québec pour les diverses communautés autochtones du Québec.

Au total, 1108 athlètes sont attendus pour participer aux 23 disciplines allant du canot au volleyball en passant par le basketball, notamment.

Il n’y aura pas de délégation de la Gaspésie cette année. On n’a pas eu de nouvelles d’eux , note Bruno Jourdain en entrevue à Bonjour la Côte. Peut-être est-ce lié aux problèmes de transport avec les difficultés rencontrées à la traverse entre Matane et la Côte-Nord , soumet-il comme hypothèse.

Les athlètes sont logés dans les écoles de la communauté. Bruno Jourdain tient à rassurer tout le monde au sujet de l’accès aux douches : la Ville [de Sept-Îles] est avec nous à 100%. On va en avoir fournies par la Ville, par exemple à l’aréna Conrad-Parent, et au Centre socio-récréatif.

Bruno Jourdain salue la précieuse collaboration de la Ville de Sept-Îles pour l’organisation de ces jeux. Très, très bonne collaboration. Ils nous donnent accès au site de compétitions. On parle de la piste d’athlétisme qui est nouvellement réaménagée, du terrain de soccer qui est à côté, et le camp des jeunes pour notre compétition de course de canots qui aura lieu le dimanche.

Les jeunes sportifs pourront s'affrontés dans plusieurs épreuves sur la piste d'athlétisme Guillaume-Leblanc à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

L’organisation peut compter sur de nombreux bénévoles, mais il n’est pas trop tard pour se rendre à l’école Manikanetish durant les jeux pour se porter bénévole, note Bruno Jourdain.

École secondaire Manikanetish Photo : Radio-Canada / Evelyne Côté

En plus des compétitions, des artistes présenteront une série de spectacles.

Des activités de sensibilisation aux risques liés à la consommation de drogues et d’alcool sont aussi prévues.

Les jeux Interbandes vont se poursuivre jusqu’au 14 juillet.