Des alertes de chaleur en vigueur dans plusieurs régions en Ontario

Des températures maximales de plus de 30 à 33 degrés sont prévues avec un indice humidex de 36 à 40, selon les régions.

Des avertissements de chaleur sont en vigueur plusieurs régions ontariennes.

Une masse d'air chaud et humide demeurera en place au cours des prochains jours .

Toutes les régions du Sud et de l'Est de la province qui ne font pas l'objet d'une alerte de chaleur extrême sont quand même visées par un bulletin météorologique spécial.

Si la chaleur extrême affecte tout le monde, les risques demeurent plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.

Les autorités rappellent l'importance de :

boire beaucoup d'eau, même avant de ressentir la soif

rester au frais

vérifiez l'état des personnes âgées de votre famille, vos amis et voisins

ne laissez jamais des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné

Un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l'épuisement dû à la chaleur.

Un front froid prévu plus tard cette semaine apportera des températures plus basses et un taux d'humidité moins élevé pour la fin de semaine.