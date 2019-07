Rapport d'enquête du CIUSSS de l'Estrie-CHUS : vives critiques d'un juge à la retraite

Un juge à la retraite de la Chambre de la jeunesse, Jacques R. Roy, est très critique face aux conclusions de l'enquête interne du CIUSSS de l'Estrie-CHUS en lien avec la mort d'une fillette de Granby en avril.

Dans son rapport, rendu public mercredi, aucun employé n'est blâmé ni aucun service spécifique. Le document fait plutôt état de problèmes avec l'ensemble du système de santé et de services sociaux.

Me Jacques R. Roy, qui est également professeur de droit de la jeunesse à l'Université de Montréal, qualifie de « minces » ces conclusions. Les conclusions de cette nature sont de très peu d'aide pour mieux comprendre ce qui s'est passé et pour éviter que ça ne revienne. Espérons qu'au niveau des autres enquêtes, notamment celle du coroner et celle de la Commission des droits de la personne et des enfants puissent être plus précises comme celle qu'il y a eu, il y a quelques temps, concernant ce qu'il y a pu se passer en Mauricie , a-t-il dit au micro de Par ici l'info.

Au total, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a fait état de 14 recommandations dans son rapport, mais rien au niveau de la stabilité entourant les enfants qui doivent être protégés par la DPJ. Il y a des changements multiples au niveau des personnes responsables de la famille ou de l'enfant. Si bien, que l'enfant ou la famille doit répéter son histoire à un nouvel intervenant qu'on s'y perd. nouvel intervenant. Ça serait souhaitable qu'il y a une personne nommément responsable de tel enfant ou de telle famille , suggère Me Roy.

Il faut absolument qu'au niveau des enfants, qui est la richesse la plus importante d'une société, que des adultes soient aptes à répondre, être responsables. Il ne faut pas dire que c'est un cafouillis global et total. Me Jacques R. Roy