Un mandat trop lourd pour Marie-Eve Proulx selon des députés

Les trois députés de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine demandent la nomination d’un ministre uniquement dédié à la région. Ils mettent en cause le mandat trop chargé de la ministre Marie-Eve Proulx.

Plusieurs dossiers piétinent dans la région selon le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon et celui de Bonaventure, Sylvain Roy. Les députés déplorent le peu de temps que la ministre Marie-Eve Proulx peut consacrer à leur région. Ils ne remettent pas en question les compétences de la ministre, mais déplorent son importante charge de travail.

Marie-Eve Proulx a été nommée, il y a huit mois, ministre déléguée au Développement économique régional pour l’ensemble du Québec, tout en étant responsable des régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

L'automne dernier, les députés avaient fait part de certaines préoccupations liées à l'étendue des régions que doit couvrir la ministre.

Pour la première fois depuis des dizaines d’années, le gouvernement a décidé de nommer un ministre non seulement responsable de la région Gaspésie, mais de jumeler avec le Bas-Saint-Laurent, et même une partie de Chaudière-Appalaches. Donc [c’est] un immense territoire pour une seule ministre , observe le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

Le territoire est vaste, difficile à parcourir, les enjeux sont nombreux et différents d’une sous-région à l’autre. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Les trois députés de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine espèrent que le premier ministre François Legault changera le mandat de la ministre Marie-Eve Proulx, responsable de trois régions, lors de la reprise des travaux parlementaires. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Huit mois plus tard, on fait le constat d’un échec , dit Joël Arseneau. Il est impossible pour une seule et même personne de parcourir le territoire, de comprendre les enjeux et de faire bouger les dossiers, comme ce à quoi l'on s’attendrait.

Le secteur éolien, le chemin de fer et l'accès à Internet haute vitesse font partie des dossiers qui prendraient du retard dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, selon le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. Photo : Radio-Canada / William Bastille Denis

Des dossiers qui prennent du retard

Parmi les dossiers qui prennent du retard, la députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, cite les finances du site de Fort-Prével, la survie du bureau de protection de la faune de la Grande-Vallée et la concertation avec des municipalités concernant l’érosion des berges.

Je me souviens qu’avec le ministre [libéral] Pierre Moreau, on avait des réponses à nos questions, des suivis sur différents dossiers, plus de présence aussi , opine la députée de Gaspé. L’absence de la ministre est très remarquée présentement, on peut l’entendre sur le terrain.

On a très très peu de visites , poursuit la députée. Le premier ministre va devoir nommer un ou une ministre qui aura le temps nécessaire pour notre région. On est une région à part entière, comme la Côte-Nord, qui a son ministre.

C’est une proposition qu’on fait, on la veut constructive. On espère que le premier ministre soit à l’écoute de notre demande , conclut le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

On ne peut pas sacrifier le développement économique de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Les députés espèrent que le premier ministre François Legault fasse des changements pour rectifier la situation lors de la reprise des travaux parlementaires.