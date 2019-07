Pyongyang proteste contre l'hostilité de Washington à l'ONU

C’est ce qu’indique une déclaration que la mission nord-coréenne a publiée mercredi en réponse à une lettre que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont fait circuler la semaine dernière auprès de toutes les autres délégations à l’ONU.

Cette lettre les pressait de mettre en œuvre les sévères sanctions économiques adoptées contre Pyongyang en décembre 2017.

Le mois dernier, les États-Unis et leurs alliés ont allégué que la Corée du Nord a importé plus de 500 000 barils de pétrole raffiné par année, soit la limite imposée en vertu de ces sanctions, grâce à des opérations de transbordement en mer.

En dépit de ces doléances, le comité de l’ONU chargé de la mise en oeuvre de ces sanctions n’a rien conclu de définitif, puisque la Chine et la Russie s’y sont opposées.

« On ne peut ignorer le fait que cette lettre conjointe a été acheminée par la mission permanente des États-Unis aux Nations unies à l’initiative du département d’État le même jour que le président Trump a proposé la tenue d’un sommet » avec Kim Jong-un, indique la déclaration.

Cela illustre que les États-Unis sont concrètement de plus en plus enclins à des actes hostiles envers la RPDC [République démocratique de la Corée du Nord], même s’ils parlent d’un dialogue entre la RPDC et les États-Unis.

Extrait de la déclaration publiée par la mission nord-coréenne à l'ONU