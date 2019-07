Toronto retient son souffle alors que le mystère entourant le sort de Kawhi Leonard pour la prochaine saison de basketball reste toujours entier. Le joueur étoile devenu agent libre au début du mois devrait bientôt annoncer s’il a l’intention de rester avec les Raptors l'année prochaine ou s’il joindra les rangs d’une autre équipe.

La fièvre Kawhi Leonard s’est rapidement emparée des médias sociaux, alors que des rumeurs selon lesquelles la star des Raptors était à Toronto pour une rencontre avec les membres de la direction de l'équipe ont commencé à circuler mercredi.

Un avion privé détenu par le groupe Maple Leafs Sports & Entertainment (MLSE) a atterri hier à l'aéroport Pearson et des gens se sont mis à spéculer que Kawhi Leonard était l'un des passagers.

Les occupants de l'avion sont ensuite montés à bord de véhicules utilitaires sport pour se diriger vers le centre-ville.

Une foule s’est rassemblée devant un hôtel torontois où le président des Raptors, Masai Ujiri, avait été aperçu plus tôt dans la journée. Les gens présument qu'une rencontre allait avoir lieu entre Kawhi Leonard et l'équipe, ce qui ça n'a pas été confirmé.

On ne sait pas non plus si Kawhi Leonard était bel et bien dans cet avion ou dans l'un des véhicules.

Le mot-clic Kawhiwatch circule abondamment sur Twitter depuis mercredi, et les partisans s'en donnent à coeur joie.

La compagnie Boston Pizza considère par exemple renommer sa pizza hawaïenne, la pizza kawaïenne si le joueur venait à signer avec l'équipe de Toronto.

Aucune date à laquelle le joueur de basketball rendra sa décision n’est encore été fixée.