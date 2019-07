La communauté souhaite conserver l’École Notre-Dame-du-Cap

La population de la région de Cap Saint-Georges qui s'est exprimée lors d’une récente consultation publique soutient la réouverture de l’École Notre-Dame-du-Cap, annonce le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador.

Cette école francophone est fermée depuis le mois de mars en raison de problèmes structurels. La firme d’ingénierie Anderson a évalué le bâtiment et conclu qu’il peut être réparé. Elle recommande notamment l'installation d'isolant extérieur et la construction de murs extérieurs en béton armé. Le coût total des travaux est estimé à près de 300 000 $.

Le Conseil scolaire a tenu une consultation publique, le 24 juin, sur le rapport des ingénieurs. Les membres du conseil d’administration ont ensuite adopté une résolution qui demande au gouvernement de financer toutes les réparations recommandées par la firme Anderson en vue de rouvrir l’école en septembre 2020.

La résolution a été remise au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et au ministère des Transports et des Travaux publics le 27 juin, précise le Conseil scolaire.

Les élèves vont continuer de faire leurs classes dans le sous-sol de l'école anglophone Our Lady of the Cape pour le reste de l’année scolaire 2019-2020, ajoute la directrice à l'éducation du Conseil scolaire francophone provincial, Kim Christianson.

L’École Notre-Dame-du-Cap accueillait les élèves de la maternelle à la huitième année.

Avec des renseignements de Patrick Butler