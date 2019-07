Des consultations en Outaouais pour discuter du moratoire dans les zones inondables

Les résidents et les organismes de l’Outaouais peuvent partager aujourd’hui leur point de vue au sujet des constructions dans les zones inondables. Le gouvernement du Québec tient toute la journée des consultations spéciales dans les régions touchées par la crue printanière en 2019

Les participants pourront se prononcer sur le projet de décret visant à déclarer une zone d'intervention spéciale (ZIS).

La ZIS permettra de décréter un moratoire sur la construction et la reconstruction des bâtiments situés dans l'ensemble des zones inondables cartographiées 0-20 ans et sur le territoire inondé en 2017 et en 2019.

Deux assemblées publiques sont prévues en Outaouais, soit au Centre communautaire de Campbell's Bay à 15 h et au palais des congrès de Gatineau à 19 h 30.

Les consultations publiques se tiennent aujourd’hui dans 25 villes du Québec.

Les zones visées à Gatineau n’ont « pas de bons sens »

De son côté, le maire de Gatineau estime que la carte des secteurs inondables proposée par Québec pour le secteur n’a pas de bon sens . Les zones visées sont très vastes, selon Maxime Pedneaud-Jobin.

C’est comme s’ils avaient pris tous les endroits qui étaient mouillés , dénonce-t-il. C'est un problème parce qu’il y a toutes sortes de projets tout à fait légitimes, qui ne sont même pas proches d'être dans les zones inondables, qui se retrouvent dans la carte.

Le maire déplore que les fonctionnaires provinciaux n’aient pas communiqué avec leurs homologues municipaux avant d’identifier les zones inondables à Gatineau.

On a des cartes, on sait – presque au centimètre près – jusqu'où l'eau est allée. On veut qu’ils s'en tiennent à cette zone-là. Maxime Pedneaud-Jobin

M. Pedneaud-Jobin demande que cette carte soit modifiée en fonction des suggestions de la Ville avant l’adoption du décret.

Le problème devra être réglé à long terme

Par ailleurs, le maire de Gatineau estime qu’il faut jouer sur deux tableaux : protéger les quartiers, tout en aidant les citoyens touchés par les inondations à prendre la meilleure décision quant à leur lieu de résidence.

[Des résidents] voudraient quitter, mais ils ne sont pas capables de partir. D’autres voudraient rester, mais ils ne sont pas capables de protéger leur maison , rapporte-t-il. Ça nous prend des solutions à long terme.

En ce sens, le décret ne constitue qu'une espèce de pause dans le développement à certains endroits , selon lui.

Avec les informations de Nathalie Tremblay