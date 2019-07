Fête franco-albertaine : 30 ans de célébrations

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Mirna Djukic

Francophones et francophiles des quatre coins de l’Alberta convergent déjà vers le hameau de Nordegg, entre Calgary et Edmonton, pour trois jours de plein air et de festivités. C’est là que se déroulera la 30e Fête franco-albertaine, du 5 au 7 juillet.