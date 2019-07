Les conservateurs ont recueilli 8,3 millions de dollars de plus que les libéraux en 2018

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

La Presse canadienne

Les conservateurs fédéraux ont amorcé cette année électorale après avoir recueilli 8,3 millions de dollars de plus que les libéraux en 2018, et avec 7,6 millions de plus à la banque, selon les rapports annuels des partis.