La Coalition pour une réforme minière en C.-B. soutient les Tsilhqot’in contre Taseko

Le regroupement d’associations constitué en mai pour changer les lois sur les mines en Colombie-Britannique considère que la Première Nation des Tsilhqot’in a le droit de refuser la présence de l’entreprise minière dans les environs de Williams Lake.

Des membres de la Première Nation des Tsilhqot’in, dont le chef Joe Alphonse, ont tenu des barrages routiers, lundi, aux abords du terrain où l’entreprise minière Taseko prévoit de creuser.

Plusieurs manifestants affirment avoir empêché des travailleurs de passer et du matériel d’être transporté sur place. Certains disent avoir bloqué une route secondaire avec leurs camionnettes tandis que d’autres se tenaient sur la route 20 pour arrêter les camions chargés d’équipement.

Ici, c’est notre église. Nous n’allons pas au Vatican abattre des murs. Joe Alphonse, un des chefs de la Première Nation des Tsilhqot’in

Ugo Lapointe, un des représentants de la Coalition pour une réforme minière en Colombie-Britannique, pense que l’entreprise devrait chercher le consentement de la Première Nation avant de continuer son exploration.

Comment se fait-il que des lois permettent à une entreprise de revenir une fois, deux fois, trois fois, etc. sans que les autres utilisateurs du territoire soient considérés comme étant valides? demande-t-il.

Ugo Lapointe rappelle que deux précédentes propositions de Taseko Mines pour l’exploitation de l’or et du cuivre présents dans le sous-sol n’avaient pas réussi l’évaluation environnementale fédérale.

Cependant, en août, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a autorisé Taseko à poursuivre ses recherches sur place et, en juin, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre l’appel des Tsilhqot’in.

Taseko estime donc être dans son bon droit. Brian Battison, vice-président de Taseko Mines, a déclaré, lundi, que l’entreprise se cantonnait pour l’instant à prélever des échantillons de terre et de pierre pour s’assurer que les lacs ne seraient pas contaminés.

Dans un récent rapport, la Coalition pour une réforme minière en Colombie-Britannique, constituée de 33 associations locales, canadiennes et internationales, a fait 69 recommandations à l’intention du gouvernement provincial pour une réglementation environnementale plus stricte et le consentement des Premières Nations à toutes les étapes du processus.

Avec les informations de Betsy Trumpener