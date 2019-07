Pluri-elles va aider les nouvelles arrivantes avec les langues officielles

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi la mise en place d’un appui financier de 7,6 millions de dollars sur quatre ans. L'argent sera divisé entre sept organisations qui offriront des services de formation sur les langues officielles aux nouveaux arrivants d'expression française. Pluri-elles est l’organisme manitobain qui en bénéficiera.

Pour la directrice générale de Pluri-elles, Mona Audet, ce nouveau financement permet la création d’un tout nouveau programme appellée la Route du succès.

Pendant quatre ans, des femmes d'origine arabe et africaine recevront de la formation linguistique, explique-t-elle.

L’organisme manitobain recevra entre 150 000 et 180 000 dollars par année. Une somme qui permettra la mise en place du programme neuf mois par an sur une base hebdomadaire de cinq jours.

Pluri-elles veut ainsi accueillir dix femmes pour la première année. Elles seront amenées à apprendre les deux langues officielles au travers de cours d’alphabétisation de bas niveau .

Le plus plus beau du projet, c’est qu'il va y avoir de la formation en informatique, en finance, etc... , explique Mona Audet.

Ainsi, les participantes pourront développer toutes sortes de compétences tout en apprenant les langues.

L’organisme a déjà trouvé une formatrice arabophone et un professeur d’anglais pour accompagner les participantes.

De plus, le programme bénéficie de l’appui de partenaires comme l’Université de Saint-Boniface pour le développement des contenus pédagogiques.

À écouter : Sept organisations au pays offriront une formation linguistique adaptée

Au-delà de l’aspect purement scolaire du programme, Mona Audet insiste sur le volet social.

Il y a aussi le volet bénévolat où on veut permettre aux femmes de s'inscrire dans la communauté avec Folklorama ou le Festival du Voyageur. On veut leur montrer la belle communauté francophone , explique-t-elle.

Elle précise néanmoins que bon nombre d’éléments du programme sont encore en cours de discussion, tels que les critères de recrutement des candidates.

Mona Audet reconnaît également qu’en fonction du succès de ce programme, ça se peut qu’on soit obligé de louer un autre local et d’agrandir .

Quoi qu'il en soit, Pluri-elles prévoit le démarrage du programme pour la mi-juillet et la directrice générale a déjà de grands espoirs pour ce projet.