Un avion aux dimensions hors du commun atterrit à Sherbrooke

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Radio-Canada

Non, vous n’avez pas halluciné! Un Boeing C-17, cet avion de 130 tonnes faisant plus de 50 mètres de long, a bel et bien volé au-dessus de Sherbrooke, avant d’atterrir à l’aéroport, mercredi après-midi. Du jamais vu dans la région.