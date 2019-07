Le CISSS de la Côte-Nord veut éviter les ruptures de services cet été

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a lancé une nouvelle offensive pour composer avec ses problèmes de rareté de main-d’œuvre. Avec la série de mesures prises, la direction du CISSS veut notamment s’assurer que tous les quarts de travail de la période estivale soit occupés.

Un horaire sur trois mois a été préparé plutôt qu’une planification au mois comme c’était le cas les années précédentes.

La direction du CISSS espère que les mesures mises en places permettront aussi d'éviter le recours au temps supplémentaire obligatoire et les ruptures de services.

Des employés se sont vu offrir de hausser leurs disponibilités s’ils le désiraient.

Certains postes à temps partiel seront convertis en poste temps plein en collaboration avec les syndicats, notamment pour les préposés aux bénéficiaires, les travailleurs sociaux et les éducateurs spécialisés, où les besoins sont considérables.

Une préposée aux bénéficiaires aide une patiente à se déplacer Photo : ICI Radio-Canada

On a une contribution intéressante cette année des étudiants dans à peu près tous les types d’emploi important pour les services à la population , souligne le directeur des ressources humaines, communications et affaires juridiques du CISSS, Marc Brouillette.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Et aussi on a pu compter sur une quarantaine de retraités qui ont décidé de venir nous prêter main-forte pendant la période estivale, bien que certains d’entre eux restent avec nous sur une base plus annuelle , ajoute Marc Brouillette.

Ce plan élaboré au cours des dernières semaines devrait améliorer grandement la situation, estime la direction du CISSS. Toutefois, Marc Brouillette admet que le recourt à de la main-d’œuvre indépendante sera encore nécessaire, même si le but est de le réduire, voire de l’éliminer éventuellement.

Il y aurait en ce moment environ 500 postes vacants au CISSS de la Côte-Nord selon Marc Brouillette.