Des familles gatinoises expérimenteront le camping écoresponsable dans la forêt Boucher

Pour la première fois de son histoire, la Fondation forêt Boucher va proposer une initiation au camping écoresponsable à une soixantaine de familles de Gatineau, cet été.

On va être en mesure de fournir tout le matériel, donc les tentes, la vaisselle, etc. Les gens n'ont qu'à arriver sur place et tout va leur être fourni , a expliqué la directrice générale de la Fondation, Marianne Strauss, en entrevue à l'émission Sur le vif.

Les responsables du projet fourniront aussi les repas aux participants. Une série d'activités nocturnes sont prévues, parmi lesquelles un petit feu de joie, des jeux, des chants et de la cuisson en plein air. Il s'agit d'un projet pilote auxquelles de 8 à 10 familles, pour un maximum de 40 à 50 personnes, participeront.

Le projet d'initiation est un projet un peu fou qu'on a imaginé l'année dernière. Marianne Strauss, directrice générale de la Fondation forêt Boucher

La Fondation souhaite ainsi faire la promotion du camping écoresponsable et faire découvrir la forêt autrement , selon Mme Strauss. Elle adhère aux principes du programme "sans trace" conçu pour aider les adeptes du plein air à réduire leur impact environnemental , précise la Ville de Gatineau, dans un communiqué.

Une vue aérienne de la forêt Boucher à Gatineau (archives). Photo : Fondation de la forêt Boucher

Le programme se déroulera du 17 août au 21 septembre. Les personnes intéressées sont invitées à contacter directement la Fondation forêt Boucher (Nouvelle fenêtre) . À long terme, l'organisme aimerait offrir du camping sauvage en milieu urbain.

Le conseil municipal a accordé 10 100 $ à la Fondation pour la réalisation de ce projet. En mars dernier, la Ville de Gatineau et la Fondation forêt Boucher ont conclu une entente qui permet la mise en œuvre de l'aménagement du parc de la forêt Boucher, reconnu pour ses riches écosystèmes.