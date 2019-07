Une coopérative funéraire chamboule et réinventent les traditions

Les générations se suivent, mais ne se ressemblent pas. C’est du moins l’avis de la Coopérative funéraire J.N. Donais de Drummondville, qui arrive avec un modèle de célébrations « inédit » au Québec où les passions des défunts constituent dorénavant la pièce maîtresse du rituel.

Il s’agit d’un projet d’un million de dollars qui permet de recréer des cérémonies extérieures capables d’accueillir 150 personnes.

Avec les nouvelles générations, leurs demandes sont différentes. L'important dans le deuil, c'est de célébrer la vie de la personne et en célébrant cette vie bien on s'ajuste à ses passions et à la vie qu'elle a vécue , explique la directrice générale, Andrée Donais.

Cette diversification des moyens de souligner le départ d’êtres chers est saluée par plusieurs.

Les gens ont le droit d'avoir un peu de tout pour pouvoir s'ajuster à leur valeur , souligne Yves Grondin, agent de pastorale.

Des jardins soigneusement élaborés par des spécialistes et rappelant « la terre, l'air, le feu et l'eau » agrémentent l’aire de célébrations.

On voulait intégrer des columbariums et des endroits de repos pour les défunts, mais la base était de ne pas trop penser aux gens décédés, mais davantage aux gens venus profiter de l’espace , explique l’architecte paysagiste Nathalie Blanchette.

La coopérative funéraire centenaire, dont les cérémonies sont aussi diffusées sur internet, amorcera ces nouvelles activités extérieures dans les prochaines semaines.