Le régime algérien compte sur une élection présidentielle pour sortir de la crise

À moins de 48 heures du 20e vendredi de manifestations contre le régime, le chef de l'État par intérim, Abdelkader Bensalah, annonce un processus de dialogue conduit par des personnalités indépendantes en vue de l'organisation d'une élection présidentielle.

Dans un discours télévisé mercredi, Abdelkader Bensalah maintient que l’élection présidentielle est la seule « solution démocratique viable et raisonnable » pour sortir de la crise politique et institutionnelle que vit le pays depuis le 22 février.

Il annonce également que cette élection sera « entourée des garanties requises ».

Selon lui, seul un président « issu d’une élection incontestable aura […] toute la confiance et la légitimité nécessaires […] pour satisfaire l’ensemble des revendications populaires légitimes et entreprendre les réformes profondes dont le pays a crucialement besoin ».

Par ailleurs, le chef de l’État par intérim annonce un processus de « dialogue national inclusif » qui sera mené par des « personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale ».

Selon des médias algériens, trois anciens premiers ministres, Mouloud Hamrouche, Sid Ahmed Ghazali et Mokdad Sifi, seraient parmi les personnalités qui conduiraient ce processus de dialogue.

M. Bensalah a précisé que ni le gouvernement ni l’armée ne participeront au dialogue pour « dissiper tout malentendu ».

Les participants au « dialogue national » discuteront des garanties entourant l’élection et de ses « aspects législatifs, réglementaires et organisationnels » et « les mécanismes de son contrôle et de sa supervision ».

Crise de confiance

Reste à savoir si cette nouvelle initiative réussira à convaincre la population qui manifeste contre le régime depuis le 22 février dernier.

Les manifestants répètent inlassablement depuis le début du mouvement qu’ils veulent un changement radical du régime avec le départ de toutes ses figures.

Le slogan « Yetnahaw gâa » (qu’ils partent tous!) répété par des centaines de milliers de manifestants montre que la tâche des autorités sera difficile.

L’autre slogan unanime « makach intikhabat mâa el issabate » (pas d’élection avec les gangs) indique également la profondeur de la crise de confiance de la population envers les gouvernants.

Les manifestations prévues vendredi seront chargées symboliquement, car elles coïncident avec le 57e anniversaire de l’indépendance du pays.