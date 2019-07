Marcher au Manitoba comme à Compostelle

Les sentiers de pèlerinage sont de plus en plus populaires au Canada. Au Manitoba, pour des raisons religieuses, spirituelles, ou pour simplement relever un défi personnel, on peut marcher sur le chemin Saint-Paul, un sentier de 193 kilomètres. Un autre sentier pourrait voir le jour en 2021, grâce à un groupe formé de trois membres de l'Église unie du chemn St-Mary’s.

Gilles Boulley, Shaun Loney et Dennis Butcher souhaitent organiser une marche annuelle d’une semaine au Manitoba.

Depuis 2016, ce groupe qui a pris le nom de Camino Manitoba, organise chaque année une randonnée d'une journée de 16 kilomètres avec une quinzaine de personnes. Cette année, le groupe souhaite prolonger la randonnée sur une semaine.

Ce pèlerinage permettra aux voyageurs de profiter de ce moment pour se déconnecter, avoir une chance de faire de la réflexion, même un peu de méditation , explique Gilles Boulley.

Il explique que cette idée s’inspire du Camino Nouvelle-Écosse, à Halifax, qui propose une randonnée de six jours pendant laquelle on parcourt de 20 à 25 km par jour.

Plusieurs sentiers et associations jacquaires canadiennes ont vu le jour au Canada ces dernières années, inspirés par l'expérience des chemins de Compostelle, qui attirent vers la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, à Santiago en Espagne, des centaines de milliers de pèlerins chaque année. Les associations canadiennes veulent appuyer les gens qui souhaitent faire ce fameux camino européen, en organisant des marches ou offrant d'autres services. Dans certains cas, les kilomètres marchés au Canada peuvent compter dans le système d'accréditation qui permet de certifier les kilomètres parcourus par un pèlerin de Compostelle.

Une quinzaine de personnes participe au pèlerinage d'une journée avec Camino Manitoba. Photo : Radio-Canada

Gilles Boulley participe cet été au Camino de la Nouvelle-Écosse, qui se déroule du 8 au 13 juillet. Il veut observer et comprendre la logistique et l’organisation d'une telle activité. Par la suite, ses coéquipiers et lui feront un pèlerinage dans le parc provincial du Whiteshell, dans la région des lacs Falcon et West Hawk. Cette marche est réservée aux organisateurs afin de déterminer un sentier qui pourrait, plus tard, être utilisé pour la semaine du Camino Manitoba.

En attendant d'organiser ce pèlerinage d’une semaine, Camino Manitoba prévoit offrir une marche de trois jours en 2020, toujours dans le Whiteshell. Cette marche et celles qui suivront seront payantes pour permettre aux organisateurs de fournir la nourriture, le transport et le logement aux voyageurs.

En 2018, plus de 5000 Canadiens ont reçu la Compostela de Santiago. Lea Pennock, présidente de l’organisme Canadian Company of Pilgrims (CCoP), explique qu'il s'agit d'un certificat que reçoivent les pèlerins après avoir marché plus de 100 kilomètres pour se rendre à Compostelle.

Selon Gilles Boulley, le Camino Manitoba qui débutera en 2021, serait un bon moyen pour se préparer à parcourir les chemins de Compostelle européens.

Le chemin Saint-Paul

Le chemin Saint-Paul souhaite aussi permettre aux pèlerins de se préparer aux chemins de Compostelle, selon la présidente de l’Association du Chemin Saint-Paul, Murielle Bugera.

Murielle Bugera travaille de concert avec CCoP pour qu'un tronçon de 25 kilomètres du chemin Saint-Paul, situé entre Saint-Pierre-Jolys et Saint-Malo, puisse faire l'objet d'une accréditation officielle. Ainsi les personnes qui auraient parcouru ces kilomètres au Canada pourraient débuter leur pèlerinage espagnol à partir de La Corogne, en Espagne, où ils marcheraient les 75 autres kilomètres pour obtenir leur certificat.

Depuis 2017, les pèlerins qui marchent 25 km dans leur pays et obtiennent des timbres prouvant qu'ils l'ont fait, peuvent aller en Espagne et parcourir les derniers 75 km de La Corogne à Santiago et obtenir la Compostelle. Lea Pennock, présidente CCoP

L’Association du Chemin Saint-Paul prévoit terminer ses négociations avec le bureau de la Cathédrale de Santiago en 2020.

Plusieurs chemins, une destination

Il y a en Europe plusieurs chemins menant vers Compostelle; ils partent de France, d'Italie, du Portugal aussi bien que d'Espagne, et d'aussi loin que du Danemark, de la Suisse ou de la Pologne. Le nombre de kilomètres qu'un pèlerin parcourt peut donc varier selon les itinéraires choisis.

Le Camino francés est l'itinéraire le plus fréquenté. Il commence à Saint-Jean-Pied-de-Port au pied des Pyrénées françaises. Son parcours jusqu’à la Cathédrale de Santiago fait 800 kilomètres.

La Corogne est une ville située dans le nord de l’Espagne, à seulement 75 kilomètres de Compostelle. Les pèlerins qui partent de cette ville ne peuvent donc recevoir un certificat.