À peine plus de la moitié des autobus de Winnipeg sont à l’heure

Près de 43 % des autobus de la Winnipeg Transit sont en retard ou en avance sur leur horaire, révèle le rapport de ponctualité sur les douze derniers mois de la société de transport en commun.

Pour les usagers du réseau, il n’est pas facile d’utiliser le service lorsqu’ils ne peuvent se fier à l’horaire indiqué à l’arrêt d’autobus ou sur l'application mobile.

Le rapport de la Winnipeg Transit souligne qu'à peine 57 % des autobus ayant circulé entre juin 2018 et juin 2019 sont arrivés à leurs arrêts à l’heure prévue.

Les chiffres se basent sur les relevés GPS des véhicules de la flotte qui permettent de conserver entre autres, les données concernant les heures d'arrivée et de départ à chacun de leurs arrêts.

Dans le rapport de la Winnipeg Transit, on considère un autobus en avance s'il arrive plus d'une minute avant l'heure prévue, et on le considère en retard s'il le quitte plus de trois minutes après l'heure planifiée.

Le responsable de la planification de la Winnipeg Transit, Bjorn Radstrom, explique que ces problèmes sont dus en grande partie aux conditions routières.

Ça peut être la congestion routière, ça, c'est la cause la plus commune. Ça peut aussi être les autobus qui sont trop pleins de gens. C’est cette combinaison-là qui fait que tous les autobus sont en retard , explique-t-il.

Il ajoute que dans les discussions internes à l’industrie du transport au Canada, une ponctualité proche de 75 % est perçue comme l’objectif à atteindre.

Toutefois, un tel défi ne va pas sans un développement informatique et logistique de taille puisque les conditions routières sont imprévisibles et qu'il est impossible d'analyser l'ensemble des trajets sur la même base.

Il y a les accidents, les événements météorologiques comme la neige, les choses qui ne sont pas prévisibles. Donc, il faut retirer ces éléments pour savoir ce qu’est le temps de parcours moyen, entre chaque arrêt d'autobus , nuance-t-il.

De son côté, le syndicat des chauffeurs d'autobus de Winnipeg affirme dans un communiqué que Winnipeg Transit tel qu'il est exploité n'est pas fiable et manque de leadership. Depuis des années, nous poussons pour des horaires plus fiables qui correspondent mieux aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Nous avons aussi demandé qu'un représentant du public siège au comité des horaires de la Winnipeg Transit .

Reste que pour l’heure à Winnipeg, lorsque vient le temps de prendre l’autobus, il vaut mieux prévoir un peu de marge dans son temps de trajet.

Avec des informations d’Ezra Belotte-Cousineau