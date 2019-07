Le vélo-partage s'installe à Kapuskasing

Les résidents et visiteurs de Kapuskasing, dans le Nord-Est de l’Ontario, ont désormais à leur disposition six vélos qu’ils peuvent emprunter gratuitement en se rendant au Centre d’accueil de la municipalité.

Le projet est une initiative de Kaylee Wedge, la coordonnatrice du programme Santé et bien-être des Services de counselling HKS, pour encourager l’activité physique dans la communauté.

L’achat des six vélos, des cadenas et des supports à bicyclette a coûté environ 6000 $, selon Mme Wedge.

Un financement du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport permet d’offrir le service gratuitement et ainsi de rendre le projet le plus accessible possible, ajoute-t-elle.

Ça s’adresse à toute la communauté. Probablement surtout aux gens qui n’ont pas les moyens de s’acheter une bicyclette, ou des visiteurs qui ont besoin d’un vélo pour la journée. Kaylee Wedge, coordonnatrice du programme Santé et bien-être des Services de counselling HKS

Pour emprunter un vélo, les personnes intéressées, âgées de 18 ans ou plus, doivent se présenter au Centre d’accueil, ou au musée adjacent pendant la fin de semaine, et présenter une pièce d’identité.

Les vélos ne peuvent pas être empruntés après la fermeture du Centre d'accueil ou du musée, à 16 h 30 chaque jour. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La durée maximale du prêt est normalement de 48 h, mais Kaylee Wedge explique que des exceptions sont possibles, par exemple pour quelqu'un qui partirait en camping quelques jours.

Elle raconte avoir été inspirée par de nombreuses villes qui ont des systèmes de vélo-partage, tout en adaptant son projet à Kapuskasing et ses 8200 habitants.

On commence un peu plus petit et on espère que ça va grossir à mesure que les gens utilisent le système , affirme-t-elle.

Un programme semblable existe notamment depuis 2014 à Cochrane, à l’est de Kapuskasing, où une quarantaine de vélos sont offerts à la population.

Mme Wedge espère pouvoir ajouter de nouvelles bicyclettes et des supports à différents endroits de la municipalité.

S’il y avait une entreprise [partenaire du programme] qui fermait à 21 h, ou même 19 h, ça donnerait plus de temps aux gens qui travaillent jusqu’à 16 h 30 ou 17 h pour emprunter une bicyclette après le travail. Kaylee Wedge, coordonnatrice du programme Santé et bien-être des Services de counselling HKS

Le nombre de vélos pourra entre autres augmenter grâce à un partenariat avec la Ville de Kapuskasing et la Police provinciale.

Dorénavant, souligne Mme Wedge, les vélos récupérés par la police et qui ne seront pas réclamés seront donnés au programme de vélo-partage, plutôt que d’être vendus aux enchères.

