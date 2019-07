Les Franco-Albertains devraient être « plus créatifs et efficaces » avec les budgets actuels, juge la secrétaire parlementaire du gouvernement albertain responsable de la Francophonie, Laila Goodridge, qui n’exclut pas des compressions dans les mois à venir.

Le gouvernement de Jason Kenney attend les recommandations d’un groupe d’experts sur la meilleure façon de réduire les dépenses avant de prendre des décisions, y compris pour la francophonie, a expliqué Laila Goodridge.

Le premier budget de Jason Kenney sera présenté à l’automne. En campagne, le Parti conservateur uni a promis de geler le niveau des dépenses. Certains budgets pourraient être réduits pour compenser pour les hausses dans quelques ministères.

Le ministre des Finances Travis Toews est préoccupé de la croissance des dépenses au cours des dernières années.

La députée Goodridge n’a pas exclu une baisse du budget actuel du Secrétariat francophone, chargé des dossiers francophones au sein de l’administration provinciale.

Quant aux programmes et aux services offerts, on a besoin d’être plus efficaces sur comment on utilise nos ressources , a-t-elle dit.

Laila Goodridge aimerait améliorer les services aux francophones grâce à la technologie quand ça améliore les services en général .

Ça va être très important d’avoir plus de services qui sont offerts dans les communautés. Laila Goodridge, secrétaire parlementaire pour la francophonie

Elle n’a pas donné d’exemple concret de services qu’elle voudrait voir développer, mais a répété l’engagement du gouvernement à poursuivre la mise en oeuvre de la politique en matière de francophonie adoptée sous les néo-démocrates.