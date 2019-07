Le recyclage des métaux sème la discorde à La Sarre

C'est un véritable bras de fer que se livrent certains citoyens de La Sarre et les deux entreprises de recyclage du métal à La Sarre, soit AIM Recyclage et Legault Métal.

La municipalité devait amender un règlement de zonage permettant à Legault Métal et à AIM Recyclage de poursuivre leurs activités à leur emplacement actuel.

Mais une poignée de citoyens s'y opposent et le maire Yves Dubé s'est engagé à mettre en place une consultation publique avant de modifier le règlement.

Quand t'es assis dans la maison et que la maison en shake, c'est dérangeant pas mal. Yves Cossette, voisin de AIM Recyclage

C'est extrêmement bruyant et au point de vue visuel, c'est déplaisant avoir un tas de ferrailles comme voisin , soutient Yves Cossette, qui réside à proximité d'une des deux entreprises de recyclage.

Un frein au développement économique?

La Ville de La Sarre est prise entre l'arbre et l'écorce dans ce dossier. D'un côté, elle veut être à l'écoute de ses citoyens, sans toutefois nuire à la croissance des entreprises. La loi sur les milieux humides du gouvernement provincial bloque cependant le développement économique, soutient le maire, Yves Dubé.

Ce qui freine le développement dans notre parc industriel, ce sont les compensations que l'on doit donner lorsque l'on construit en milieu humide , ajoute M. Dubé.

Métal Legault toujours en attente

Métal Legault, dont le bâtiment a brûlé en mars dernier, doit pendant ce temps, reporter son projet de construction.

La directrice générale de Legault Métal, Anne-Marie Morency Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Présentement on a un abri tempo où nos employés peuvent se cacher de la pluie et du soleil, on a des conteneurs pour entreposer notre matériel, mais 95 % de notre travail se fait dehors , déplore la directrice générale de l'entreprise, Anne-Marie Morency.

On a été surpris un peu, notre priorité est de construire le plus vite possible pour continuer nos opérations , souligne-t-elle.

La Chambre de commerce veut collaborer pour garder les recycleurs sur son territoire

La Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest tient de son côté à collaborer avec les acteurs du milieu, explique la directrice générale. Mélissa Larouche.

On veut vraiment travailler en collaboration avec les acteurs du milieu. On veut faire partie de la solution et on veut travailler fort pour garder ces deux entreprises-là sur notre territoire , fait-elle valoir.

Les consultations organisées par la ville de La Sarre se tiendront au cours des prochaines semaines.