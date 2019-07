Magasins de cannabis : des maires de l'est ontarien veulent plus de permis

Le gouvernement de l'Ontario permettra l'ouverture de 50 nouveaux magasins de cannabis à l'automne, mais certains maires de l'est ontarien — comme celui de la Cité de Clarence-Rockland — pensent qu'il faudrait plus de permis.

Parmi les nouveaux commerces, huit seront sur des réserves autochtones. Une loterie se tiendra pour déterminer qui obtiendra les 42 autres permis de vente au détail à travers la province.

Or, le nombre de permis par secteurs est limité : pas plus de sept nouveaux commerces auront pignon sur rue dans l'Est de l'Ontario, a décidé la province.

Clarence-Rockland se trouve sur la liste des municipalités pour la loterie. Le maire Guy Desjardins, qui est en faveur du cannabis légal, craint toutefois de voir sa municipalité être écartée, étant donné sa petite taille.

Si on comprend Kingston, Brockville, Cornwall dans l'Est de l'Ontario, les chances qu'on en ait [un commerce de cannabis] ici, nous, vont être pas mal petites , juge-t-il.

Il craint aussi qu'il y ait des ruptures de stock dans les magasins et estime que le lancement de la production nécessite un investissement important. Il faut avoir les reins solides pour se lancer là-dedans , commente-t-il.

La province se dit prête pour l'ouverture de magasins. Nous croyons que les magasins auront assez de stocks pour leur ouverture, affirme le nouveau ministre des Services sociaux et communautaires, Todd Smith, en faisant référence à la pénurie de cannabis que le pays à connu quelques semaines après sa légalisation en octobre dernier.

À terme, l'Ontario comptera un total de 75 magasins de cannabis. Les nouveaux détenteurs de permis pourront ouvrir leurs commerces dès le 1er octobre.

Avec les informations de Jérôme Bergeron