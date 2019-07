Le nageur Jacques Amyot immortalisé au Musée de la Civilisation

Le nageur Jacques Amyot a maintenant sa place parmi les grands Québécois au Musée de la Civilisation, aux côtés de Maurice Richard et Félix Leclerc.

Seize objets ainsi qu'un fonds d'archives ayant appartenu au nageur de Québec, décédé l'an dernier, ont été légués par la famille au musée.

Jacques Amyot a été le tout premier Québécois à réussir la traversée du Lac-Saint-Jean à la nage en 1955 et en 1956, celle de la Manche entre la France et l’Angleterre, exploit qu’il a répété à l’âge de 50 ans.

Les lunettes que portait Jacques Amyot lors de la toute première traversée du Lac-St-Jean en 1955. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

D'ailleurs, les lunettes utilisées par Jacques Amyot en 1955 et le trophée que lui a remis le hockeyeur Jean Béliveau au terme de cet exploit sportif se retrouvent dans l'exposition permanente du musée, Le Temps des Québécois.

C’est une fierté, vraiment, a commenté Johanne Amyot, la fille du sportif, lors du point de presse entourant la donation. Je suis très heureuse et je sais que d’en haut, il nous voit et il est content lui aussi.

Les gens vont pouvoir en profiter. Ça immortalise son souvenir, sa présence et les exploits avec lesquels il a fait sa marque. Johanne Amyot, fille de Jacques Amyot

L’amour du défi

Annie Leclerc Amyot était aussi bien heureuse de voir les objets de son défunt mari exposés entre la machine à écrire du célèbre auteur-compositeur-interprète Félix Leclerc et le bâton du légendaire hockeyeur Maurice Richard.

Ce sont deux personnes que j’aime beaucoup, surtout Félix, qui était mon cousin germain, souligne-t-elle. C’est émouvant, on pense beaucoup à Jacques. Ça ne fait pas très longtemps qu’il est parti.

La dame rappelle que les exploits n’ont jamais monté à la tête de son époux, un amoureux des défis sportifs.

Il était fier, mais ce n’était pas le type qui se vantait. Il fallait absolument qu’il fasse du sport. Quand il était malcommode dans la maison, je l’envoyais faire du sport , raconte Mme Leclerc Amyot en riant.

Une rencontre privilégiée

Avant son décès, Jacques Amyot avait appris avec beaucoup de bonheur que le Musée de la Civilisation avait un intérêt pour ses objets.

C’est Lydia Bouchard, conservatrice au Musée de la Civilisation, qui a rencontré le pionnier de la nage en eau libre à sa résidence l’an dernier, alors que sa santé se détériorait.

On a fait le tour ensemble des objets qu’il avait conservés et qui témoignent de son parcours d’athlète. Il y avait beaucoup de trophées et de nombreuses médailles. Il y avait aussi des boites d’archives, des découpures de journaux et de nombreuses photographies , mentionne-t-elle.

Fascinée par l’ampleur de ces exploits, l’employée du musée avait demandé à Jacques Amyot ce qui le motivait à vouloir nager pendant des heures et des heures.