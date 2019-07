L'agresseur sexuel Richard Charlish restera sous surveillance

La Commission des libérations conditionnelles du Canada refuse d'accorder une entière liberté à Richard Charlish. L'agresseur sexuel originaire de Mashteuiatsh tentait de faire cesser plus tôt la surveillance longue durée prévue à son endroit jusqu'en novembre 2021.

Richard Charlish a été déclaré « délinquant à contrôler » en plus d'être condamné à huit ans de pénitencier à la suite d'une série d'agressions sexuelles sur une femme d'Alma lors d'une nuit à Montréal en 2001.

Dans sa décision, la Commission constate que le prévenu fait des efforts depuis son retour en collectivité. Cependant, elle souligne : Votre comportement et votre incapacité à vous soumettre au respect de vos conditions spéciales font augmenter les risques que vous représentez et il est impossible de les gérer dans la collectivité .

La Commission ajoute que des actes « associés à un comportement criminel, délinquant et antisocial » sont toujours présents.

Encore ce printemps, Richard Charlish a consommé du cannabis et de l'alcool en plus d'avoir été arrêté parce qu'il n'avait pas respecté le couvre-feu du Centre correctionnel communautaire où il est assigné.

Un multiple récidiviste

Richard Charlish présente une longue feuille de route en matière criminelle. En plus de l'agression survenue en 2001, il a été condamné à deux autres peines de pénitencier dans des dossiers de vol qualifié, de séquestration, de voies de fait en contexte conjugal et d'agression sexuelle.

Selon la dernière évaluation psychologique, produite en 2011, le risque à long terme de récidives violente et sexuelle seraient élevé , rappelle la Commission. Elle invoque des traits de la personnalité antisociale, limite et paranoïde, associée à une fragilité psychotique et un trouble de l'humeur, en plus d'un possible trouble de paraphilie sexuelle .

Le prévenu a lui-même été abandonné par ses parents alcooliques et toxicomanes qui avaient séjourné dans des pensionnats autochtones.