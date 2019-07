Le Comité central mennonite envoie des trousses de soins aux migrants aux États-Unis

Le Comité central mennonite du Manitoba (MCC) récolte des dons pour envoyer des trousses de soins aux demandeurs d'asile retenus au Texas, aux États-Unis.

Les trousses coûtent 78,50 $ et contiennent des produits de première nécessité pour les familles.

« Elles font toute la différence entre n’avoir rien d’autre que les vêtements qu’on porte et aucun produit d’hygiène, et la capacité de pouvoir au moins changer de vêtements et recouvrer un peu de dignité », dit le directeur général du MCC, Darryl Loewen.

Il ajoute que les demandeurs d'asile pourraient se réfugier dans des églises ou chez des connaissances une fois qu'ils auront quitté un centre de détention et attendront que leur dossier soit traité. Ceux qui n'ont pas de contacts pourraient ne pas avoir d'abri du tout cependant.

L’organisation de secours et de développement espère que les vêtements, les stylos, les cahiers, les articles de toilette de base, les couches et les jouets contribueront à rendre la vie des gens un peu plus facile face aux déplacements et à l’incertitude.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que le MCC vient en aide à des immigrants à l’étranger. L’organisation a, en effet, tout un historique d’envoi de trousses de soins dans des zones ravagées par les guerres et les catastrophes naturelles.

Darryl Loewen précise néanmoins que l’envoi de trousses spécifiquement pour des demandeurs d’asile à la frontière entre le Canada et le Mexique est relativement nouveau.

La demande pour de telles trousses a récemment commencé dans les bureaux du MCC au Texas et au Kansas. Quand le mot est passé, les Manitobains ont exprimé leur volonté d’aider.

Dans la province, MCC accepte les dons en espèces qui seront envoyés aux bureaux de l’organisation au Kansas et au Texas, où ils seront rassemblés et distribués à des personnes originaires de pays comme le Nicaragua, le Honduras et le Mexique.